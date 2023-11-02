زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب إندونيسيا

ضرب زلزال بقوة 6.1 درجات على مقياس ريختر إندونيسيا دون تسجيل خسائر بالأرواح، صباح اليوم الخميس.

ضرب زلزال بقوة 6.1 درجات على مقياس ريختر، الخميس، مقاطعة نوسا تنقارا الشرقية في إندونيسيا.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية، إن الزلزال وقع على بعد 21 كيلومترا شمال شرق مدينة كوبانغ، وعلى عمق 36 كيلومترا.

وأضافت الوكالة في بيان أن الزلزال تسبب في حالة من الذعر بين السكان وألحق أضرارا طفيفة بالعديد من المباني.

وذكر داريونو، أحد مسؤولي الوكالة عبر منصة "إكس"، أنه لا يوجد خطر من موجات مد "تسونامي" كون الزلزال وقع في اليابسة وليس في البحر.

وبحسب النتائج الأولية، لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو وفيات جراء الزلزال.