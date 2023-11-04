باريس تبدي "تعجبها" بعد قصف المعهد الفرنسي في غزة

الخارجية الفرنسية: ""نحن منخرطون في حوار مع شركائنا الإسرائيليين على مستويات مختلفة".

أعربت فرنسا عن "تعجّبها" و"عدم فهمها" لضربة إسرائيلية أصابت المعهد الفرنسي في غزة.

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وقالت وزيرة الخارجية، كاترين كولونا، في تصريح لوسائل إعلام فرنسية في العاصمة النيجيرية أبوجا إن الغارة "تثير لدينا تعجّبًا وعدم فهم"، و"دفعت فرنسا إلى طلب تفسيرات من السلطات الإسرائيلية، لفهم كيف يمكن لمعهد ثقافي فرنسي أن يكون هدفًا لضربة إسرائيلية".

وأضافت الوزيرة: "نحن منخرطون في حوار مع شركائنا الإسرائيليين على مستويات مختلفة".

وتابعت "اليوم (أمس الجمعة)، كما في الأيام الأخيرة، تعرّضت منشآت تابعة للأمم المتحدة وعاملون في المجال الإنساني ووسائل إعلام لضربات إسرائيلية. لذلك، مثل الآخرين، أعربت فرنسا عن إدانتها".

وأضافت: "إسرائيل، كأي بلد، لها الحق في الدفاع عن نفسها وشعبها، لكن من واجبها أن تفعل ذلك بامتثال تام للقانون الدولي الإنساني، أي حماية السكان المدنيين".

وفي ما يتعلّق بمقتل صحفايين، قالت الوزيرة لوسائل الإعلام الفرنسية "قضى أكثر من 30 من زملائكم في هذا النزاع. لذا تم التعبير عن موقفنا اليوم بشدة. وأجدّد إدانتي لأفعال مماثلة".

وكانت وزارة الخارجية الفرنسية أعلنت مساءً في بيان أنها طلبت من السلطات الإسرائيلية "مدّنا من دون تأخير عبر الوسائل المناسبة بالعناصر الملموسة التي دفعت إلى هذا القرار".

وأوضحت الوزارة أنه لم يكن هناك أي موظف أو مواطن فرنسي داخل المعهد.

يشار إلى أن المعهد الفرنسي المدعوم من الدولة الفرنسية يتولى تنفيذ برامج توعية ثقافية حول العالم.

وفي بيان ثان، دانت الوزارة "الهجمات ضد مواقع الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني الذين يعد عملهم ضروريًا للسكان المدنيين في غزة، وكذلك ضد مقار وسائل الإعلام".

تجدر الإشارة في السياق إلى أن مكتب وكالة فرانس برس في غزة تعرض لأضرار جسيمة جراء ضربة أصابته الخميس.

"يبدو أنها ضربة للقضاء على تهديد"

من جهتها، قالت متحدّثة باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، إنه "وفقًا لما في حوزتنا من معلومات حاليًا، يبدو أنه كانت هناك غارة للجيش الإسرائيلي قرب المبنى للقضاء على تهديد وشيك".

ونقلت الوكالة الفرنسية عن المتحدثة قولها "من المهم جدًا التأكيد أن المبنى لم يُستهدَف بأي شكل من الأشكال من الجيش الإسرائيلي، وليس لدينا أي مؤشر على أنه تم تفويت هدف في هذه الغارة"، مضيفة "كانت هناك غارة للجيش الإسرائيلي في مكان قريب قد تكون تسببت في الحطام".

إلى ذلك، أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أن أربع مدارس تابعة لها تؤوي نازحين في قطاع غزة تعرضت لأضرار بغارات أسفرت عن مقتل 23 شخصًا حسب الأمم المتحدة.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية مغادرة 34 مواطنًا فرنسيًا وعائلاتهم غزة إلى مصر عبر معبر رفح، الجمعة، علمًا بأن خمسة فرنسيين سبق أن غادروا القطاع.

وأضافت أن بعض الفرنسيين البالغ عددهم 170 من بينهم موظفون في المركز الثقافي وعائلاتهم، تمكنوا فقط من المغادرة حتى الآن.