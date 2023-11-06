الرئيس الإيراني: الولايات المتحدة تشجع إسرائيل على قتل الفلسطينيين

رئيس الوزراء العراقي: "المجتمع الدولي فشل بالإيفاء بواجباته تجاه أهالي غزة"، التي تعاني قصفا إسرائيليا مدمرا منذ شهر؛ الرئيس الإيراني: "الجرائم في غزة فظيعة وضد الإنسانية هي بمثابة إبادة جماعية يرتكبها الكيان الصهيوني بدعم من الولايات المتحدة".

اتّهم الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الإثنين، الولايات المتحدة بـ"تشجيع" إسرائيل على قتل الفلسطينيين في قطاع غزة وارتكاب "أعمال وحشية" بحقّهم.

وخلال استقباله رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، في طهران، دعا رئيسي مجددا إلى "وقف فوري لإطلاق النار" في غزة.

وقال رئيسي خلال مؤتمر صحافي عقده مع رئيس الوزراء العراقي إن "القصف يجب أن يتوقف في أسرع وقت ممكن، ويجب إعلان وقف إطلاق النار فورا وتقديم المساعدات لشعب غزة المظلوم".

وأضاف أن "هذه الجرائم الفظيعة وضد الإنسانية هي بمثابة إبادة جماعية يرتكبها الكيان الصهيوني بدعم من الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية".

وأشار إلى أن "المساعدات الأميركية للكيان الصهيوني تشجعه على القتل وارتكاب أعمال وحشية ضد الشعب الفلسطيني. تأكيد الأميركيين أنهم يسعون إلى مساعدة غزة هو وعد كاذب ولا يتوافق مع أفعالهم".

من جهته، قال السوداني "بالتأكيد كانت القضية الأبرز القضية الفلسطينية وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عمليات قتل ممنهج وإبادة جماعية بحق أبناء غزة وكذلك ما يحصل أيضا في الضفة الغربية على أيدي المستوطنين".

وأضاف "كلنا يعلم أن ما حصل من أزمة أخيرة لم تكن وليدة تاريخ 7 تشرين الأول/ أكتوبر وإنما جاءت نتيجة السياسات الإجرامية لسلطات الاحتلال ضد شعبنا في فلسطين من قتل وتهجير وسياسات استيطان وتجاوزات على المسجد الأقصى".

وتابع "من يريد أن يحتوي هذا الصراع ويمنع انتشاره في المنطقة عليه أن يضغط على سلطات هذا الاحتلال لإيقاف هذا العدوان".

بدوره، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم، إن "قوة القنابل التي سقطت على غزة في شهر واحد تعادل مرة ونصف مرة" قوة القنبلة التي ألقتها الولايات المتحدة على مدينة هيروشيما عام 1945.

ويأتي اللقاء غير المعلن بين الرئيس الإيراني ورئيس الوزراء العراقي بعد يوم من زيارة أجراها وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إلى بغداد في إطار جولة في الشرق الأوسط.

واعتبر بلينكن أن الهجمات ضدّ القوات الأميركية في العراق وسورية والتي اشتدّت وتيرتها بعد بدء الحرب بين حماس وإسرائيل "غير مقبولة على الإطلاق".

وخلال مؤتمر صحافي مقتضب قال بلينكن إنه "أوضح تماما" للسوداني "أن هذه الهجمات، والتهديدات التي مصدرها ميليشيات متحالفة مع إيران، غير مقبولة على الإطلاق".

وتتهمّ واشنطن إيران بالتورط بشكل غير مباشر في هذه الهجمات التي طالت القوات الأميركية في سورية أيضا.

وتبّنت معظم هذه الهجمات "المقاومة الإسلامية في العراق" عبر قنوات على تطبيق تلغرام تابعة لفصائل عراقية مقرّبة من إيران.

وفي 25 تشرين الأول/ أكتوبر، اتهم المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، علي خامنئي، الولايات المتحدة، بأنها من "يدير الجريمة في غزة".