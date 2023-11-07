900 مليون يورو إضافية من المساعدات الأوروبيّة للأردن في ظلّ الحرب على غزة

لفتت فون دير لايين على شبكات التواصل الاجتماعي إلى أنهما تطرّقا إلى الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة، بعد الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.

أعلن الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، عن مساعدات جديدة للأردن تزيد عن 900 مليون يورو بعد محادثات بين رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، والعاهل الأردني عبد الله الثاني، طغت عليها الحرب على غزة.

وشكرت فون دير لايين العاهل الأردني على "دوره الحاسم في تحقيق الاستقرار في المنطقة"، وسط مخاوف من توسّع إقليمي للصراع.

ولم يعقد العاهل الاردني وفون دير لايين مؤتمرا صحافيا بعد لقائهما في بروكسل.

ولفتت فون دير لايين على شبكات التواصل الاجتماعي إلى أنهما تطرّقا إلى الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة، بعد الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.

ومنذ بداية عمليات القصف الإسرائيلي، استشهد 10328 فلسطيني بينهم أكثر من أربعة آلاف طفل، وفقًا لوزارة الصحة في غزة. والأردن من بين دول المنطقة التي تخشى حدوث نزوح جماعي من غزة.

وقالت فون دير لايين: "أكّدت موقفي بشأن عدم التهجير القسري للفلسطينيين من غزة ودعم الاتحاد الأوروبي لحلّ الدولتين".

وجاء في بيان أن "المحادثات ركّزت على التطورات الأخيرة والحاجة إلى تجنب أي تداعيات سلبية على المنطقة، حيث يلعب الأردن دورًا رئيسيًا في تحقيق الاستقرار".

وأضافت فون دير لايين أن حزمة الدعم الأوروبية تُقدّر قيمتها بـ902 مليون يورو، هي 402 مليون يورو من الهبات و500 مليون يورو في شكل قروض من بنك الاستثمار الأوروبي.

ونوّهت إلى أن المساعدات المالية هدفها دعم "عملية الإصلاح في الأردن وتحديث اقتصاده".

والجزء الأكبر من هذا المبلغ مخصص لتحسين إمدادات المياه في البلاد، في حين أن التمويل الآخر سيذهب إلى تعليم الشباب وخطط السياحة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة.

وجاء هذا الإعلان غداة إعلان فون دير لايين مساعدة إضافية قدرها 25 مليون يورو للفلسطينيين في قطاع غزة ما يرفع إلى مئة مليون إجمالي المساعدة الإنسانية التي خصصها له الاتحاد الأوروبي.

وأعلن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، إنزال "مساعدات طبية عاجلة" جوا فجر الإثنين في غزة مخصصة لمستشفى ميداني أردني.