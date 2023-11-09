سناتور أميركي: حصيلة القتلى المدنيين في غزة كبيرة جدا

قال مورفي عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ "أعتقد أن عدد المدنيين الذين قتلوا كبير جدا وأنه من المهم والحيوي شن هجوم أكثر دقة" في استهداف المقاتلين والمواقع العسكرية، من أجل تجنب وقوع خسائر في صفوف المدنيين الفلسطينيين.

أعلن السناتور الأميركي الديموقراطي كريس مورفي، أن حصيلة القتلى المدنيّين في غزة كبيرة جدا، وأنه يتعين على الجيش الإسرائيلي أن يكون "أكثر دقة" في استهدافه مقاتلي حماس في القطاع.

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وقال مورفي الذي يشغل خصوصا عضوية لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ "أعتقد أن عدد المدنيين الذين قتلوا كبير جدا وأنه من المهم والحيوي شن هجوم أكثر دقة" في استهداف المقاتلين والمواقع العسكرية، من أجل تجنب وقوع خسائر في صفوف المدنيين الفلسطينيين.

وأضاف "أخشى أنه إذا كانت إستراتيجية إسرائيل وهدفها النهائي هو هزيمة حماس، فإن هذه الوتيرة من الخسائر المدنية، التي لها بالتأكيد تكلفة أخلاقية، ستترتب عليها أيضا تكلفة إستراتيجية".

وفي قطاع غزة، استشهد جراء القصف الإسرائيلي 10,569 شخصا، معظمهم من المدنيين وبينهم 4,324 طفلا، وفقا لأحدث حصيلة صادرة عن وزارة الصحة.

وكان ميرفي بعث، أمس الأربعاء، مع حوالي عشرين من زملائه، رسالة إلى الرئيس جو بايدن، يحضونه فيها على مطالبة إسرائيل بـ "احترام قوانين الحرب" و"التعلم من الأخطاء" التي ارتكبتها الولايات المتحدة في حربها ضد "الإرهاب".

وأضاف السناتور الديموقراطي "ما تعلمناه هو أنه عندما تكون متساهلا جدا بشأن الضحايا في صفوف المدنيين... ينتهي بك الأمر إلى قتل الكثير من الإرهابيين، لكن ينتهي بك الأمر أيضا إلى خلق الكثير من الإرهابيين".

ودعا ميرفي الجيش الإسرائيلي إلى الاعتماد على وحداته البرية أكثر من سلاح الجو في قصف الأهداف في غزة، معتبرا أن هذا هو أحد الحلول للحد من الخسائر المدنية.

لكن السناتور عن كونيتيكت، الولاية الصغيرة المجاورة لنيويورك، يعارض على غرار الرئيس بايدن، وقفا لإطلاق النار في غزة.

وقال إن "وقفا لإطلاق النار سيسمح لحماس بإعادة تجميع صفوفها والبدء في الإعداد لهجومها التالي" على إسرائيل.