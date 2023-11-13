بريطانيا: سوناك يقيل وزيرة الداخلية برافرمان

أقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، وزيرة الداخلية سويلا برافرمان، من منصبها، بعدما أثارت الجدل بمواقفها ضد مظاهرات الدعم لفلسطين.

لافتات مناهضة لبريفرمان خلال المظاهرات التي تطالب بإنهاء الحرب على غزة (Getty Images)

أقال رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، وزيرة الداخلية المثيرة للجدل، سويلا بريفرمان، وفق ما أفادت وسائل إعلام، ضمن تعديلات يجريها سوناك على فريقه قبل الانتخابات العامة المتوقعة العام المقبل.

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وتعرّض سوناك لضغوط متزايدة لإقالة بريفرمان بعدما اتهمها منتقدوها بتأجيج التوترات خلال أسابيع من التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين والاحتجاجات المضادة في المملكة المتحدة.

وذكرت الصحافة البريطانية، الاثنين، أن سوناك أقال برافرمان التي اتهمت الشرطة بـ"التساهل الشديد" مع المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين.

وسبق أن وصفت برافرمان مسيرات التضامن مع فلسطين، التي تقام كل أسبوع في لندن منذ 14 تشرين الأول/ أكتوبر، على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بأنها "مسيرات كراهية".

من المظاهرات الداعمة للفلسطينيين في لندن

كما اتهمت شرطة لندن التي تسمح بمسيرات الدعم لفلسطين "بالانحياز وتطبيق معايير مزدوجة" عندما يتعلق الأمر بالمظاهرات الداعمة لفلسطين.

وكان سوناك قد عين بريفرمان في هذا المنصب الوزاري بعد توليه رئاسة الحكومة قبل عام ونيف.

وقالت بريفرمان بعد إقالتها "كان تولي منصب وزير الداخلية أكبر شرف في حياتي. سأدلي بتصريحات إضافية في الوقت المناسب".

وأتت إقالة بريفرمان فيما أعلن حزب المحافظين الحاكم أنه بصدد القيام بتعديل وزاري يشمل الحقائب الرئيسية للمرة الأولى منذ تشكيل الحكومة الراهنة في 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2022.

وجاء في رسالة للحزب عبر منصة "إكس"، أن "ريشي سوناك يعزز اليوم فريقه الحكومي لاتخاذ قرارات على المدى الطويل لسمتقبل أكثر ازدهارا".