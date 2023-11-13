قتلى وجرحى بقصف أميركي استهدف موقعين شرقي سورية

"رويترز" تنقل عن مسؤول أميركي أن "الولايات المتحدة تنفذ ضربتين جويتين في سورية على جماعات متحالفة مع إيران"؛ بحسب المسؤول فإن "أحد أهداف الضربتين الأميركيتين في سورية كان منشأة قيادة وتحكم والآخر منشأة تخزين أسلحة".

قال مسؤول أميركي إن "الولايات المتحدة نفذت ضربتين جويتين في سورية على جماعات متحالفة مع إيران"، وأضاف أن "أحد أهداف الضربتين كان منشأة قيادة وتحكم والآخر منشأة تخزين أسلحة"، بحسب ما أوردت وكالة "رويترز".

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بدوره، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، قبل انتصاف ليل الأحد الإثنين، إن شخصا قُتل وأصيب ثلاثة آخرون من فصائل مسلحة في قصف أميركي على ريف دير الزور بشرق سورية.

#المرصد_السوري

مـ ـقـ ـتـ ـل وإصـ ـابـ ـة 4 من الـ ـمـ ـيـ ـلـ ـيـ ـشـ ـيـ ـات الموالية #لإيران بضربات جوية #أمريكية على ريف #ديرالزورhttps://t.co/KcHBWsJsqd — المرصد السوري لحقوق الإنسان (@syriahr) November 12, 2023

وأضاف المرصد أن هذه حصيلة أولية للضربات الجوية الأميركية التي استهدفت الميادين والبوكمال في ريف دير الزور، مشيرا إلى أن العدد مرشح للارتفاع نتيجة وجود حالات خطرة ومفقودين.

وقال المرصد إن هذا القصف يأتي على خلفية استهداف فصائل مسلحة لقواعد التحالف الدولي العسكرية في سورية.

وكانت فصائل مسلحة قد أصدرت عدة بيانات مؤخرا تعلن فيها استهداف قواعد أميركية في المنطقة، ردا على استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.