موظّفو "الصحّة العالميّة" يقيمون مراسم تأبين لزملائهم في غزّة

أقيمت المراسم في مقرّ منظّمة الصحّة العالميّة بمدينة جنيف السويسريّة، حيث وقف الموظّفون دقيقة صمت حدّادًا على أرواح موظّفي الأمم المتّحدة القتلى جرّاء الهجمات الإسرائيليّة...

من الوقفة التأبينيّة في جنيف (Getty)

أقام موظّفو منظّمة الصحّة العالميّة، الاثنين، مراسم تأبين لزملائهم القتلى من موظّفي الأمم المتّحدة في قطاع غزّة جرّاء الهجمات الإسرائيليّة.

وأقيمت المراسم في مقرّ منظّمة الصحّة العالميّة بمدينة جنيف السويسريّة، حيث وقف الموظّفون دقيقة صمت حدّادًا على أرواح موظّفي الأمم المتّحدة القتلى جرّاء الهجمات الإسرائيليّة.

فيما علّق المدير العامّ لمنظّمة الصحّة العالميّة تيدروس غيبريسوس على الفعاليّة في تغريدة على منصّة إكس.

وقال غيبريسوس: "نرجو أن ترقد أرواح زملائنا الراحلين في الأونروا بسلام، ولعلّنا نستمدّ القوّة من أنموذجهم بينما نواصل عملنا الحيويّ في السعي إلى تحقيق عالم أفضل".

والجمعة، أعلن مفوّض عامّ وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيّين "أونروا" فيليب لازاريني، ارتفاع عدد قتلى موظّفي المنظّمة الأمميّة في قطاع غزّة إلى أكثر من 100 في شهر.

ومنذ 38 يومًا، يشنّ الجيش الإسرائيليّ حربًا مدمّرة على غزّة، خلّفت 11 ألفًا و180 قتيلًا، بينهم 4 آلاف و609 أطفال، و3 آلاف و100 امرأة، فضلًا عن 28 ألفًا و200 مصاب، 70 بالمئة منهم من الأطفال والنساء، وفقًا لمصادر رسميّة فلسطينيّة مساء الأحد.