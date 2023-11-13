واشنطن تلوّح بتصعيد الضربات إذا لم توقف الجماعات المرتبطة بإيران هجماتها

قتل ثمانية مقاتلين موالين لإيران في ضربات أميركية في شرق سورية، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعدما أعلنت واشنطن شن غارات ردا على هجمات على القوات الأميركية؛ فيما لوّح وزير الدفاع الأميركي بمزيد من الضربات لوقف الهجمات.

ترك وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، الباب مفتوحا أمام احتمال شن المزيد من الضربات ضد الجماعات المرتبطة بإيران في المنطقة، إذا لم تتوقف الهجمات على القوات الأميركية في العراق وسورية.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في تلغرام

جاء ذلك في تصريحات صدرت عن أوستن، صباح اليوم، الإثنين، وذلك بعد ساعات من ضربتين جويتين أميركيتين في سورية، وقال وزير الدفاع الأميركي، خلال مؤتمر صحافي في سول، أن "هذه الهجمات يجب أن تتوقف".

وأضاف "إذا لم تتوقف، فلن نتردد في القيام بكل ما يلزم، مرة أخرى، لحماية القوات"؛ وأوضح أوستن أن "الضربات استهدفت منشأة تدريب ومخبأ قرب مدينتي البوكمال والميادين تواليا".

وقتل ثمانية مقاتلين موالين لإيران في ضربات أميركية في شرق سورية، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعدما أعلنت واشنطن شن غارات، الأحد، ردا على هجمات على القوات الأميركية.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن "حصيلة القتلى العسكريين من الميليشيات الموالية لإيران جراء الغارات الجوية الأميركية على دير الزور خلال الساعات القليلة الفائتة، 8 بينهم واحد على الأقل من الجنسية السورية، بالإضافة لعراقيين".

وكانت الولايات المتحدة قد أفادت بأنها "نفذت ضربات دقيقة استهدفت منشآت في شرق سورية يستخدمها الحرس الثوري الإيراني ومجموعات مرتبطة بإيران، في رد على الهجمات المستمرة ضد جنود أميركيين في العراق وسورية".

وقال المرصد إن "ضربات جوية استهدفت مستودعا للأسلحة في بلدة حسرات بريف البوكمال، ونتج عن الاستهداف تدمير المستودع بشكل كلي وسماع انفجارات متتالية نتيجة احتراق الذخائر في المستودع".

وأضاف أنه "في الميادين، نفذ الطيران غارة واحدة استهدف خلالها منصة إطلاق صواريخ في مزارع الحيدرية بالقرب من مدينة الميادين".

وكانت الولايات المتحدة قد هاجمت موقعين لتخزين الأسلحة مرتبطين بإيران في سورية، يوم الأربعاء الماضي، واستهدفت منشأتين في 26 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، قالت إن إيران والمنظمات التابعة لها تستخدمهما في سورية.

وتقول واشنطن إن سلسلة الضربات تأتي ردا على الهجمات المتكررة على القوات الأميركية في العراق وسورية، والتي بلغ عددها أكثر من 45 منذ 17 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وأدت إلى إصابة عشرات من الجنود الأميركيين.

ويرتبط تصاعد الهجمات على القوات الأميركية في الأسابيع الأخيرة بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي بدأت إثر هجوم كتائب القسام في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

ويتمركز نحو 2500 جندي أميركي في العراق ونحو 900 جندي في سورية في إطار الجهود المبذولة لمنع عودة تنظيم الدولة الإسلامية.

وكانت للحرب على غزة تداعيات على الولايات المتحدة خارج العراق وسورية، فقد أعلنت جماعى "أنصار الله" (الحوثيون)، الأربعاء، أنهم أسقطوا طائرة أميركية مسيّرة قبالة سواحل اليمن قالوا إنها كانت تنشط في إطار الدعم العسكري الأميركي لإسرائيل.

وأكّد مسؤول رفيع المستوى في وزارة الدفاع الأميركية، الأربعاء، إسقاط طائرة أميركية مسيّرة من طراز "إم كيو-9" قبالة السواحل اليمنية.