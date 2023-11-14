مبعوث بايدن يجري جولة شرق أوسطية يستهلها بإسرائيل

قال البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إن بريت ماكغورك، كبير مستشاري الرئيس الأميركي، جو بايدن، لشؤون الشرق الأوسط، في طريقه إلى المنطقة لإجراء محادثات مع مسؤولين في إسرائيل والضفة الغربية وقطر والسعودية ودول أخرى.

غادر مبعوث الرئيس الأميركي، جو بايدن، بريت ماكغورك، الولايات المتحدة، مساء الثلاثاء، في جولة شرق أوسطية يستهلها بزيارة إسرائيل، وتشمل الضفة الغربية وقطر والسعودية ودولا أخرى، لإجراء محادثات حول ملفات بينها الأسرى لدى فصائل المقاومة في قطاع غزة.

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وقال البيت الأبيض، في بيان، إن "ماكغورك سيناقش احتياجات إسرائيل الأمنية، وضرورة حماية المدنيين أثناء العمليات العسكرية، فضلا عن الجهود الجارية لتأمين إطلاق سراح الرهائن، والحاجة إلى كبح جماح المستوطنين المتطرفين العنيفين في الضفة الغربية".

وبعد زيارته لإسرائيل، سيزور ماكغورك الضفة الغربية المحتلة، حيث سيناقش "دعم إدارة بايدن للسلطة الفلسطينية ودورها الأساسي كممثل للشعب الفلسطيني، فضلا عن الحاجة لإجراء إصلاحات لتعزيز الاستقرار طويل الأمد في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة".

كما ستشمل جولة ماكغورك كلا من الإمارات والسعودية والبحرين وقطر والأردن، وفقا للبيت الأبيض. وبحسب البيان، "سيناقش ماكغورك في الخليج الجهود المبذولة لاحتواء الصراع ضد حماس، والردع ضد أي دولة أو جهة أخرى تسعى إلى توسعته، بالإضافة إلى المساعدة الأمنية الأميركية لشركائنا في مجلس التعاون الخليجي".

وفي قطر، سيركز على "الجهود المكثفة (بوساطة الدوحة) لضمان إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس، بما في ذلك عدد من الأمريكيين". وأخيرا، في الأردن "سيتشاور ماكغورك مع كبار القادة حول المسار العملي لإقامة دولة فلسطينية"، بحسب البيان.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال بايدن إنه يعتقد أن إطلاق سراح الأسرى من غزة "سيحدث، لكنني لا أريد الخوض في التفاصيل". وأضاف بعدما سأله أحد الصحافيين عما إذا كانت لديه رسالة في هذا الصدد: "أنا أتحدث إلى الأشخاص المعنيين بهذا كل يوم".