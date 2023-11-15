إردوغان: إسرائيل دولة إرهاب.. ونتنياهو راحل

وجّه إردوغان كلامه قائلا لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أنْ "تمتلك قنبلة ذرية، قنبلة نووية، وتهدد بها، امتلك ما شئت فإنك راحل".

قال الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، في كلمة أمام البرلمان التركي، صباح اليوم الأربعاء، إن "إسرائيل تطبق إستراتيجية تدمير كامل لمدينة وسكانها، وأقولها بصراحة وبقلب مستريح: إسرائيل دولة إرهاب".

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وأضاف إردوغان أنه "في حال استمرت إسرائيل بمجازرها على هذا النحو ستُسجل نفسها كدولة إرهاب ملعونة في كل مكان حول العالم".

ووجّه إردوغان كلامه قائلا لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أنْ "تمتلك قنبلة ذرية، قنبلة نووية، وتهدد بها، امتلك ما شئت فإنك راحل".

وأشار إلى أنه "لن نتردد بسبب انزعاج أحدهم من التصريح بأن أفراد حماس مقاومون يسعون إلى حماية وطنهم وأرواحهم، وسأجري اتصالات هاتفية مع زعماء البلدان التي امتنعت عن التصويت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن غزة مؤخرا والذي صوتت لصالحه 121 دولة".

وأوضح إردوغان أنه من خلال "خطة مزدوجة سنواصل عزل إسرائيل في الساحة الدولية بينما نوفر كافة أشكال الدعم الإنساني لفلسطين، وسنتخذ خطوات لضمان محاكمة القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية بعدما قتلوا بوحشية شعب غزة المظلوم".