فرنسا تندد بـ"سياسة إرهاب" وعنف المستوطنين في الضفة

وفي حديثها للصحافيين، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، آن كلير ليغاندر، أن أعمال العنف التي ينفذها المستوطنون في الضفة الغربية المحتلة بأنها "سياسة إرهاب".

نددت فرنسا، اليوم الخميس، بأعمال العنف التي ينفذها المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة، ووصفتها بأنها "سياسة إرهاب" تهدف إلى تهجير الفلسطينيين، وحثت السلطات الإسرائيلية على حماية الفلسطينيين.

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وفي حديثها للصحافيين، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، آن كلير ليغاندر، أيضا إن حوالي نصف كمية المساعدات البالغة 100 طن التي أرسلتها فرنسا إلى غزة دخلت القطاع.

وأضافت أنه ليس من حق إسرائيل أن تقرر من سيحكم غزة في المستقبل، وقالت إن القطاع يجب أن يكون جزءا من الدولة الفلسطينية المستقبلية.

من جانبه، حث مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إسرائيل، على "ألا يعميها الغضب" في ردها على هجوم حركة حماس الشهر الماضي، وقال إن "رعبا واحدا لا يبرر آخر".

وأدلى بوريل بتصريحاته خلال زيارة لإسرائيل، حيث تحدث إلى جانب وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، بعد أن زار الاثنان كيبوتس بئيري، الواقع في محيط قطاع غزة المحاصر.

وتابع بوريل قائلا: "أتفهم غضبكم ولكن دعوني أطلب منكم ألا يعميكم الغضب. أعتقد أن هذا ما يمكن أن يقوله لكم أفضل أصدقاء إسرائيل".

وفي حديثه في مقر مجلس إقليمي يبعد مسافة قصيرة بالسيارة من كيبوتس بئيري، أكد بوريل تضامن الاتحاد الأوروبي مع إسرائيل ودعمه لـ"حقها في الدفاع عن نفسها بما يتماشى مع القانون الدولي".

وأضاف "لكن الدفاع عن إسرائيل شيء، والعناية بالمحتاجين شيء آخر".

وتابع "لهذا السبب يطلب الاتحاد الأوروبي أيضا، إلى جانب دعمه لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، مساعدات إنسانية وغذاء وماء ووقودا وحماية (للناس في غزة)".