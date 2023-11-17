أمير قطر وبايدن يبحثان الأوضاع في غزة وملف الرهائن والمساعدات الإنسانية

أوضحت الرئاسة الأميركية أن بايدن وتميم بحثا خلال اتصال هاتفي الحاجة الملحة لإطلاق سراح كل الرهائن الذين تحتجزهم حماس من دون أي تأخير.

بحث أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، مع الرئيس الأميركي جو بايدن، آخر الأوضاع المترتبة عن الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، بما فيها ملف الرهائن المحتجزين وقضية المساعدات الإنسانية.

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وجاء عن الديوان الأميري القطري، أن أمير قطر بحث مع الرئيس الأميركي خلال اتصال هاتفي التطورات في غزة.

وقال البيت الأبيض، إن بايدن أثار مع أمير قطر الحاجة الملحة للإفراج عن "كل الرهائن" الذين احتجزتهم حركة "حماس" في هجومها على إسرائيل الشهر الماضي.

وأوضحت الرئاسة الأميركية أن بايدن وتميم بحثا خلال اتصال هاتفي الحاجة الملحة لإطلاق سراح كل الرهائن الذين تحتجزهم حماس من دون أي تأخير.

كما بحث المسؤولان موافقة إسرائيل على السماح بدخول شاحنتي وقود يوميا إلى قطاع غزة بناء لطلب أميركي، وتطرقا إلى "الجهود المبذولة لزيادة تدفق المساعدة الانسانية الماسّة إلى غزة وقرار إسرائيل استئناف شحنات الوقود للمساعدات المنقذة للحياة".

وكان بايدن قد أبدى الأربعاء "تفاؤلا معتدلا" بإمكان توصّل إسرائيل و"حماس" لاتفاق حول إطلاق سراح قسم من الرهائن الذين تحتجزهم في غزة.

وتقود قطر وساطة بين إسرائيل و"حماس" في ملف الرهائن الذين اختطفتهم واقتادتهم معها إلى قطاع غزة خلال هجومها المباغت في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، والذي شنت إسرائيل في أعقابه الحرب على غزة.

وتشنّ إسرائيل حملة قصف جوي ومدفعي مكثف على القطاع المحاصر، وبدأت بتنفيذ عمليات برية اعتبارا من 27 تشرين الأول/أكتوبر. وأعلن مكتب الإعلام الحكومي الجمعة أن حصيلة الحرب تجاوزت 12 ألف شهيد بينهم خمسة آلاف طفل.