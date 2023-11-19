تقرير: صفقة تبادل وهدنة وشيكة بغزة.. البيت الأبيض ينفي

ذكرت الصحيفة "واشنطن بوست" أن إطلاق سراح الرهائن قد يبدأ في غضون أيام ويؤدي إلى أول توقف في الحرب بغزة، في حال تم الالتزام بالاتفاق التفصيلي الواقع في ست صفحات.

نقلت صحيفة واشنطن بوست الأميركية عن مصادر مطلعة أن إسرائيل وحركة حماس، توصلتا إلى اتفاق مبدئي بوساطة أميركية من شأنه إطلاق سراح عشرات النساء والأطفال المحتجزين رهائن بغزة، في مقابل وقف الحرب مدة خمسة أيام.

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وذكرت الصحيفة أن إطلاق سراح الرهائن قد يبدأ في غضون أيام ويؤدي إلى أول توقف في الحرب بغزة، في حال تم الالتزام بالاتفاق التفصيلي الواقع في ست صفحات.

وقالت الصحيفة الأميركية إن حماس وإسرائيل توصلتا لاتفاق بوساطة أميركية من شأنه إطلاق سراح عشرات النساء والأطفال المحتجزين بغزة، مقابل وقف الأعمال القتالية مدة 5 أيام.

ونفى البيت الأبيض، السبت، معلومات عن وجود اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة بين إسرائيل وحركة حماس من شأنه إتاحة الإفراج عن عشرات النساء والأطفال المحتجزين رهائن بقطاع غزة في مقابل وقف القتال لخمسة أيام.

وردا على تقرير لصحيفة واشنطن بوست حول اتفاق مبدئي قالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض أدريان واتسون، عبر منصة إكس "لم نتوصل إلى اتفاق بعد لكننا نواصل العمل الجاد توصلا إلى اتفاق".

ونقلت الصحيفة عن المصادر التي لم تسمها أن جميع الأطراف سيوقفون العمليات القتالية مدة خمسة أيام على الأقل، بينما يتم إطلاق سراح بعض الرهائن على دفعات، على أن تكون هناك مراقبة جوية لتوقف القتال.

لكن مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، رد سريعا عبر منصة إكس نافيا تحقيق أي اختراق كبير مساء السبت.

وسبق أن أكدت واشنطن أن وقف النار مرتبط بالإفراج عن الرهائن.

وأقر كبير مستشاري البيت الأبيض للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بريت ماكغورك، خلال النسخة الـ 19 من "منتدى حوار المنامة" الذي ينظمه المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية، بأن الوضع في غزة "مروع" و"لا يحتمل".

لكنه أضاف "سيحصل تدفق للمساعدات الإنسانية والوقود ووقف للنار عند الإفراج عن الرهائن".