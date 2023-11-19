وفد من دول عربيّة ومسلمة يزور الصين الإثنين لبحث الحرب على غزة

خلال الزيارة، "ستجري الصين تواصلا معمّقا وبحثا مع الوفد المشترك لوزراء خارجية دول عربية ومسلمة بشأن الدفع نحو خفض التصعيد في النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني الراهن".

يزور وفد يضم وزراء خارجية السلطة الفلسطينية وأربع دول عربية ومسلمة، الصين الإثنين والثلاثاء لبحث الحرب على غزة، وفق ما أعلنت الخارجية الصينية في بكين، الأحد.

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ويضمّ الوفد وزير الخارجية الفلسطيني ونظراءه في السعودية والأردن ومصر وإندونيسيا، بالإضافة إلى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي.

وأوضحت المتحدثة باسم الوزارة، ماو نينغ، في بيان أنه "خلال الزيارة، ستجري الصين تواصلا معمّقا وبحثا مع الوفد المشترك لوزراء خارجية دول عربية ومسلمة بشأن الدفع نحو خفض التصعيد في النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني الراهن، حماية المدنيين، وحل القضية الفلسطينية بشكل عادل".

وفي أعقاب اندلاع الحرب الشهر الماضي، دعا المسؤولون الصينيون، ومن بينهم وزير الخارجية وانغ يي، إلى وقف فوري لإطلاق النار و"تهدئة" الوضع.

والشهر الماضي، تحدث وانغ مع وزير الخارجية الفلسطينيّ، رياض المالكي، وأبلغه أن بكين "تعرب بشدة عن تعاطفها مع الجانب الفلسطيني".

وتأتي زيارة الوفد للصين بعد تصريح الرئيس الأميركي، جو بايدن، أن قطاع غزة والضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، يجب أن يخضعا لإدارة فلسطينية واحدة "متجددة".

وكتب بايدن في مقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست"، السبت، أنه "ينبغي إعادة توحيد غزة والضفة الغربية في ظل بنية حكم واحدة، وفي نهاية المطاف في ظل سلطة فلسطينية متجددة".