وزير الدفاع الأميركي يصل أوكرانيا في زيارة غير معلنة

في ظل معارضة مشرعين جمهوريين متشددين في واشنطن أثارت شكوكا حول المساعدة الأميركية، وزير الدفاع الأميركي يزور كييف لطمأنة أوكرانيا إلى استمرار دعم واشنطن لها في مواجهتها للغزو الروسي.

يجري وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، زيارة غير معلنة إلى كييف، اليوم الإثنين، تهدف إلى "طمأنة" أوكرانيا بشأن "استمرار دعم واشنطن" لها في الحرب مع روسيا.

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وقدمت الولايات المتحدة مساعدات عسكرية وأمنية لأوكرانيا بعشرات مليارات الدولارات وتعهدت مرار وتكرارا دعم كييف "مهما طال ذلك"، لكن معارضة مشرعين جمهوريين متشددين في واشنطن أثارت شكوكا حول المساعدة الأميركية.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية، في بيان، إن أوستن "يزور أوكرانيا اليوم (الإثنين) للقاء المسؤولين الأوكرانيين والتشديد على دعم الولايات المتحدة الثابت لكفاح أوكرانيا من أجل الحرية".

وأضاف البيان "سيشدد كذلك على التزام الولايات المتحدة المتواصل تقديم المساعدة الأمنية التي تحتاجها أوكرانيا للدفاع عن نفسها من العدوان الروسي".

وهذه الزيارة إلى كييف عبر قطار من بولندا، هي الثانية لوزير الدفاع الأميركي منذ الغزو الروسي لهذا البلد في شباط/فبراير 2022.

وتشكل واشنطن الطرف المانح الأكبر للمساعدة العسكرية إلى كييف ومن شأن احتمال تخفيض المساعدة العسكرية الأميركية أن يشكل ضربة لأوكرانيا.

وحث أوستن ووزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، المشرعين الأميركيين، خلال جلسة في تشرين الأول/ أكتوبر، إلى مواصلة الدعم لأوكرانيا. وقال أوستن يومها: "من دون دعمنا سينجح (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين".

إلا أن بعض المشرعين الجمهوريين يعارضون مواصلة تقديم المساعدة فيما أسقط توفير دعم جديد لأوكرانيا من اتفاق مؤقت أقره الكونغرس الأسبوع الماضي لتجنب توقف الإدارات الرسمية الأميركية عن العمل.