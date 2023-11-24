بايدن تعليقا على بدء تبادل الأسرى: ثمة فرصا حقيقية لتمديد الهدنة في قطاع غزة

حضّ بايدن الذي ساند منذ بداية الحرب إسرائيل سياسيا وزودها بأنواع مختلفة من الدعم العسكري، على بذل جهود إضافية سعيا إلى "تجديد عزمنا على استكمال حلّ الدولتين"، معتبرا أنه "أهم من أي وقت مضى".

اعتبر الرئيس الأميركي، جو بايدن، الجمعة أن إفراج حركة "حماس" عن مجموعة أولى من الرهائن الذين احتجزتهم خلال هجومها على إسرائيل "ليس سوى بداية"، مؤكدا وجود "فرص حقيقية" لتمديد هدنة الأيام الأربعة في غزة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقال بايدن للصحافيين خلال تمضيته عطلة عيد الشكر في نانتاكت بولاية ماساتشوستس إن الوقت حان للعمل على "تجديد" حلّ الدولتين لإرساء السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

وأشاد بايدن بالمراحل الأولى من الهدنة والتبادل. وقال "انخرطت مع فريقي هذا الصباح مع بدئنا الأيام الأولى من تطبيق هذه الصفقة"، معتبرا أن ذلك "ليس سوى البداية، لكن إلى الآن سارت الأمور على ما يرام".

وأضاف "أعتقد أن ثمة فرصا حقيقية" لتمديد الهدنة المقررة لأربعة أيام.

وأوضح "خلال الأيام المقبلة، نتطلع إلى أن يتمّ لمّ شمل العشرات من الرهائن مع عائلاتهم"، متابعا "نستذكر أيضا أولئك الذين ما زالوا محتجزين ونتعهد العمل من أجل تحريرهم".

وحضّ بايدن الذي ساند منذ بداية الحرب إسرائيل سياسيا وزودها بأنواع مختلفة من الدعم العسكري، على بذل جهود إضافية سعيا إلى "تجديد عزمنا على استكمال حلّ الدولتين"، معتبرا أنه "أهم من أي وقت مضى".

وشدد على أن "المضي على درب الإرهاب، العنف، القتل والحرب، سيعني منح حماس ما تريده"، مؤكدا أنه يحض "رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على التركيز على خفض عدد الضحايا المدنيين أثناء محاولته القضاء على حماس، وهو هدف مشروع".

ورأى أن ذلك سيكون "مهمة صعبة".

وأفرجت "حماس" الجمعة عن 13 من الرهائن الإسرائيليين من النساء والأطفال الذين كانوا محتجزين في غزة، بينما أطلقت إسرائيل سراح 39 من الأسرى الفلسطينيين في سجونها في اليوم الأول من اتفاق هدنة أتاح تحقيق هدوء وإدخال مساعدات إضافية إلى القطاع بعد أسابيع من الحرب.

كما أطلقت حماس سراح 10 تايلانديين وفيليبيني واحد، في خطوة أكد مصدر مقرّب من الحركة أنها "بادرة" لم تكن مشمولة في الاتفاق الأساسي.

وتوصلت قطر إلى جانب مصر والولايات المتحدة إلى اتفاق الهدنة القابلة للتمديد والتي تنص على تبادل 50 رهينة محتجزين في غزة بـ150 أسيرا فلسطينيا لدى إسرائيل.