وزير خارجية فنزويلا يشن "هجومًا لاذعًا" على نتنياهو

إيفان جيل: "التاريخ لن ينسى أبدًا من كان المسؤول والمتواطئ في قتل أكثر من 15 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال".

"بينما يقوم الجيش الإسرائيلي بالتدمير والتطهير العرقي للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، فإن نجله يائير نتنياهو يقضي عطلة ممتعة في ميامي".

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هذا ما قاله وزير الخارجية الفنزويلي، إيفان جيل، عبر حسابه على "إكس"، مرفقًا بصورة قيل إنها لـ "يائير نتنياهو أثناء قضائه عطلة في ميامي".

وأضاف جيل، بحسب "الأناضول" اليوم، السبت: "هكذا هي الأوليغارشية في جميع أنحاء العالم".

وأضاف، يتابع المصدر: "القادة الصهاينة، دمى واشنطن، يدعون إلى التدخل العسكري، ويطالبون بالحصار الاقتصادي أو يدعون إلى الحرب ضد العزل، ويرسلون الشباب لقتل شباب آخرين".

كما ونقل المصدر عن جيل قوله إن "نتنياهو ووزرائه ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية"، وإن "التاريخ لن ينسى أبدًا من كان المسؤول والمتواطئ في قتل أكثر من 15 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال. ويجب على العالم أن يتحرك ضد هؤلاء المرتزقة"، على حد وصف الوزير الفنزويلي.

يُشار، وفي السياق، إلى أن "الهدنة الإنسانية المؤقتة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية" دخلت حيز التنفيذ عند الساعة 07:00 بالتوقيت المحلي من صباح يوم أمس، الجمعة، ويفترض أن تستمر 4 أيام قابلة للتمديد.