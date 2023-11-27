إسرائيل تجاوزت حد الدفاع عن النفس.. بوريل يدعو إلى هدنة دائمة بغزة

شدد بوريل لدى افتتاح اجتماع لمنتدى "الاتحاد من أجل المتوسط" في برشلونة على أنه "يجب تمديد" هذه الهدنة التي وصفها بأنها "خطوة أولى مهمة"، وتحويلها إلى هدنة "دائمة للسماح بالعمل على حل سياسي".

دعا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الإثنين، إلى تمديد الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة التي دخلت، الإثنين، يومها الرابع، من أجل العمل على "حل سياسي" للنزاع.

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وشدد بوريل لدى افتتاح اجتماع لمنتدى "الاتحاد من أجل المتوسط" في برشلونة على أنه "يجب تمديد" هذه الهدنة التي وصفها بأنها "خطوة أولى مهمة"، وتحويلها إلى هدنة "دائمة للسماح بالعمل على حل سياسي".

وأوضح أن إسرائيل تجاوزت حد الدفاع عن النفس، وعليها ألا تفكر بإعادة احتلال غزة، قائلا إننا: "سنواجه موجات تطرف وعنف غير مسبوق إذا لم يتم وقف الحرب في غزة".

وقال: "لا شيء يمكن أن يبرر ما قامت به حماس ضد المدنيين في السابع من تشرين الأول/أكتوبر. ولكن فظاعة لا يمكن أن تبرر فظاعة أخرى"، في إشارة إلى أعمال الجيش الإسرائيلي الانتقامية و"معاناة المدنيين في غزة".

وأضاف "حل سياسي يمكننا من كسر دوامة العنف نهائيا"، مشيرا إلى أنه "لن يكون هناك سلام أو أمن لإسرائيل من دون دولة فلسطينية".

وتابع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن " حماس ليست مجرد مجموعة أفراد وإنما فكرة وأيديولوجيا لا يمكن قتلها.

ومع دخول الهدنة بين إسرائيل وحماس يومها الرابع تتواصل الجهود الدبلوماسية من أجل تمديدها.

في هذا السياق، قالت حماس في بيان فجر اليوم الإثنين، إنها تسعى إلى "تمديد الهدنة بعد انتهاء مدة الأيام الأربعة" بهدف "زيادة عدد المفرج عنهم من الأسرى".

من جهته، عبر الرئيس الأميركي جو بايدن، عن أمله في أن تستمر الهدنة المؤقتة طالما يتم إطلاق سراح الأسرى.

وأفرجت حركة حماس، الأحد، عن 13 إسرائيليا كانت تحتجزهم منذ هجومها غير المسبوق على إسرائيل، إضافة إلى 4 محتجزين آخرين من خارج الاتفاق، فيما أطلقت إسرائيل سراح 39 معتقلا فلسطينيًا من سجونها.

وتنتهي الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ الجمعة في قطاع غزة، الثلاثاء عند الساعة السابعة صباحا (05,00 بتوقيت غرينتش). وينص اتفاق الهدنة على دخول مساعدات إنسانية إلى غزة من مصر، فضلا عن إطلاق سراح 50 رهينة محتجزة لدى حماس في مقابل 150 أسيرا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية.