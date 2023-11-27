واشنطن "ترحب" بتمديد الهدنة وزيادة المساعدات.. زيارة مرتقبة لبلينكن لإسرائيل والضفة

بايدن: "الولايات المتحدة تفيد في شكل كبير من وقف العمليات العسكرية لزيادة المساعدة الإنسانية التي تدخل غزة، ونواصل جهودنا من أجل مستقبل من السلام والكرامة للشعب الفلسطيني".

رحب البيت الأبيض بتمديد الهدنة بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة ليومين إضافيين؛ وفقا ما صرح المتحدث باسمه جون كيربي الإثنين.

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وقال كيربي إن واشنطن "تأمل بالتأكيد بتمديد أطول للهدنة، وهذا يرتبط بإفراج حماس عن رهائن إضافيين".

من جهته، أكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، في بيان أن الولايات المتحدة "تفيد في شكل كبير من وقف العمليات العسكرية لزيادة المساعدة الإنسانية التي تدخل غزة، ونواصل جهودنا من أجل مستقبل من السلام والكرامة للشعب الفلسطيني".

ولفت كيربي إلى أن "ثمانية أو تسعة" مواطنين أميركيين لا يزالون محتجزين، مع تأكيده أن السلطات الأميركية "لا تملك بالضرورة معلومات موثوقة عن كل منهم".

وفي سياق متصل، قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية، إن "بلينكن سيزور إسرائيل والضفة الغربية والإمارات في وقت لاحق من الأسبوع الجاري"؛ وفقا لما نقلت عنه وكالة "رويترز".

وأضاف أن "بلينكن سيشدد في اجتماعاته على الحاجة إلى استمرار تزايد تدفق المساعدات إلى غزة وتأمين إطلاق سراح جميع المحتجزين، كما سيناقش أيضا الحاجة إلى تحسين حماية المدنيين في غزة".

وأعلنت "حماس" وقطر الإثنين تمديد الهدنة المؤقتة ليومين، ما يعني الإفراج عن مزيد من الرهائن لدى "حماس" ومن الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

إلى ذلك، قال البيت الأبيض إن بايدن شعر "بالفزع" عندما علم بتعرض 3 طلاب من أصل فلسطيني لهجوم مسلح في ولاية فيرمونت الأميركية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، للصحافيين في البيت الأبيض، أن "هشام عورتاني وكنان عبد الحميد وتحسين أحمد يجب أن يعودوا إلى الصفوف المدرسية مع زملائهم، لا أن يكونوا في غرفة المستشفى".

وأكدت أن "الرئيس بايدن شعر بالفزع جراء الحادث".

وتابعت المتحدثة قائلة "بينما ننتظر المزيد من الحقائق حول الحادث، فإننا نعلم أنه لا يوجد مكان على الإطلاق للعنف أو الكراهية في الولايات المتحدة".

وشددت على أنه "لا ينبغي لأي شخص أن يقلق بشأن استهدافه أثناء ممارسة حياته اليومية".

وأعلنت شرطة مدينة بيرلينجتون الأحد أنها تلقت بلاغا عن هجوم مسلح مساء السبت، وعثرت على 3 طلاب جامعيين مصابين في مكان الحادث.

وأشارت إلى أن الطلاب نقلوا إلى المستشفى وأن إصابتهم لا تهدد حياتهم.