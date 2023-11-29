الأمم المتحدة تدعو لتحرك دولي نحو حل الدولتين

الأمين العام للأمم المتحدة: "مضى وقت طويل منذ كان علينا التحرك بطريقة حازمة ولا رجعة فيها نحو حل الدولتين، وتعايش إسرائيل وفلسطين جنبا إلى جنب في سلام وأمن مع أن تصبح القدس عاصمة للدولتين"

لافتة كتب فيها "أوقفوا تسليح إسرائيل ووقف إطلاق كامل الآن"، في لندن اليوم (Getty Images)

دعت الأمم المتحدة اليوم، الأربعاء، المجتمع الدولي إلى التحرك نحو حل الدولتين لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، قائلة إن القدس يجب أن تكون عاصمة للدولتين.

وقالت المديرة العامة لمكتب الأمم المتحدة في جنيف، تاتيانا فالوفايا، في كلمة كتبها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إنه "مضى وقت طويل منذ كان علينا التحرك بطريقة حازمة ولا رجعة فيها نحو حل الدولتين، على أساس قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي".

وأضافت أن هذا يعني "تعايش إسرائيل وفلسطين جنبا إلى جنب في سلام وأمن مع أن تصبح القدس عاصمة للدولتين".

وتتزامن هذه التعليقات مع يوم الأمم المتحدة العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والذي تحتفل به سنويا، ويأتي بالتزامن مع صدور قرار تقسيم فلسطين إلى دولتين وجعل القدس تحت حكم دولي.

وتزايدت الدعوات لحل الدولتين في أعقاب هجوم حماس على بلدات "غلاف غزة"، في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وتبعته حرب لا تزال تشنها إسرائيل على قطاع غزة حتى اليوم، وأدى إلى استشهاد أكثر من 15 ألف فلسطيني غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإلى كارثة إنسانية رهيبة في القطاع.

وقال المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة في جنيف، إبراهيم خريشة، إن الحرب الحالية على غزة بمثابة نداء استيقاظ للمجتمع الدولي لدعم حل الدولتين.

وأضاف أن "حل الدولتين صعب بعد الاستيطان (الإسرائيلي) وتقليص (الأراضي)، لكنه لا يزال ممكنا إذا توافرت الإرادة".

وتابع أن "هذه هي اللحظة المناسبة. وهذا أمر جيد لإسرائيل بالمناسبة. إذا لم يقبلوا الفكرة، فسيكون الأوان قد فات بالنسبة لهم، وليس بالنسبة لنا".