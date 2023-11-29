اليابان: تحطم طائرة عسكرية أميركية تقل 8 أشخاص قبالة جزيرة ياكوشيما

نقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، عن خفر السواحل قوله في بيان، إن "طائرة أميركية من طراز أوسبري، تحطمت قبالة ساحل جزيرة ياكوشيما، على متنها 8 أشخاص".

أعلن خفر السواحل الياباني، الأربعاء، تحطم طائرة عسكرية أمريكية تقل 8 أشخاص، قبالة جزيرة ياكوشيما جنوب غربي البلاد.

ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، عن خفر السواحل قوله في بيان، إن "طائرة أميركية من طراز أوسبري، تحطمت قبالة ساحل جزيرة ياكوشيما، على متنها 8 أشخاص".

وأوضح خفر السواحل الياباني أنه تم إبلاغه بالحادثة عند الساعة 14:45، دون ذكر تفاصيل إضافية بشأن أسباب الحادثة أو وقوع ضحايا.

ويذكر أن خمسة عسكريين أميركيين قضوا في تحطُّم طائرتهم في البحر الأبيض المتوسط خلال تدريب، يوم 10 تشرين الثاني/ نوفمبر، وفق ما أعلنت القيادة العسكرية الأميركية في أوروبا ("يوكوم").

ولم يحدد الجيش الأميركي نوع الطائرة أو المكان الذي كانت تحلّق فيه، لكن الولايات المتحدة تنشر حاملة طائرات في المنطقة في إطار ما تقول إنها جهود لمنع تحول الحرب على غزة إلى نزاع إقليمي.

وقالت "يوكوم" في بيان، إنه "خلال مهمة روتينية للتزود بالوقود جوا في إطار تدريب عسكري، تعرضت طائرة عسكرية أميركية تقل خمسة من عناصر الجيش لحادث مؤسف وتحطمت في البحر الأبيض المتوسط. ولقي العناصر الخمسة الذين كانوا في الطائرة حتفهم".