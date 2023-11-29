خامنئي: "لن نرمي أحدا في البحر... القرار يبقى فلسطينيا"

أوضح خامنئي أن إيران تعتقد أن "القرار في قضية فلسطين يعود للشعب الفلسطيني والحكومة المنتخبة من قبلهم"، مشيرا إلى أن "ربما يقررون أن يبقوا كل هؤلاء الذين أتوا من الدول الأخرى وربما لا القرار يعود لهم وليس لنا رأي في هذا

نفى قائد الجمهورية الإسلامية في إيران، علي خامنئي، الاتهامات الموجهة ضد إيران بشأن نواياها تجاه اليهود في كلمة له، اليوم الأربعاء، وأكد خامنئي أن "هذه الاتهامات هي أكاذيب"، وقال إن "رمي اليهود في البحر هو كلام قاله بعض العرب سابقا ولم تقله إيران أبدا ونحن لن نرمي أحدا في البحر".

وأوضح خامنئي أن إيران تعتقد أن "القرار في قضية فلسطين يعود للشعب الفلسطيني والحكومة المنتخبة من قبلهم"، مشيرا إلى أن "ربما يقررون أن يبقوا كل هؤلاء الذين أتوا من الدول الأخرى وربما لا القرار يعود لهم وليس لنا رأي في هذا الأمر".

بالإضافة إلى ذلك، تطرق خامنئي إلى السياسات الأميركية في الشرق الأوسط، معتبرا أن "الولايات المتحدة فشلت في تحقيق مشروعها للشرق الأوسط الجديد".

وأشار إلى "فشل محاولات واشنطن في القضاء على حزب الله ولكن قوة الحزب زادت 10 أضعاف، ومحاولتهم للسيطرة على العراق وتسليم سورية لـ‘داعش‘ و‘جبهة النصرة‘". وأكد خامنئي أن "الشرق الأوسط الجديد الذي أرادت الولايات المتحدة تنفيذه فشل بالكامل".

وفيما يتعلق بقضية فلسطين، أكد خامنئي أن "فلسطين كانت جزءا من مشروع الشرق الأوسط الجديد الذي كان يهدف إلى محوها لصالح الكيان الصهيوني، لكن الولايات المتحدة لم تتمكن من تحقيق ذلك".

وأكّد خامنئي أن "طوفان الأقصى لن ينطفئ وعليهم أن يدركوا أن الوضع لن يستمر على ما هو عليه الآن".