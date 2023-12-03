بريطانيا ترسل طائرات استطلاع إلى غزة لمساعدة إسرائيل في تحديد مكان الرهائن

بحسب البيان فإنه "سيتم تمرير المعلومات المتعلقة بإنقاذ الرهائن فقط إلى السلطات المختصة المسؤولة عن إنقاذ الرهائن".

سيقوم الجيش البريطاني برحلات استطلاعية فوق قطاع غزة للمساعدة في تحديد أماكن الرهائن الذين تحتجزهم "حماس" منذ هجومها على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/اكتوبر، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع البريطانية.

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وقالت وزارة الدفاع البريطانية في بيان "دعما لأنشطة إنقاذ الرهائن المستمرة، ستجري وزارة الدفاع البريطانية رحلات استطلاعية فوق شرق البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك العمل في المجال الجوي فوق إسرائيل وغزة".

وأكدت الوزارة أن "طائرات المراقبة ستكون غير مسلحة، ولن يكون لها أي دور قتالي، وستكون مهمتها فقط تحديد مكان الرهائن".

وبحسب البيان فإنه "سيتم تمرير المعلومات المتعلقة بإنقاذ الرهائن فقط إلى السلطات المختصة المسؤولة عن إنقاذ الرهائن".

ولم تعلن لندن عن عدد البريطانيين الذين تم احتجازهم كرهائن.

وبعد هجوم السابع من تشرين الأول/اكتوبر، قال دوانينغ ستريت إن 12 بريطانيا على الأقل قتلوا في الهجوم بينما فقد خمسة آخرون.

ويقدّر الجيش الإسرائيلي عدد الأشخاص الذين احتجزوا واقتيدوا رهائن إلى قطاع غزة في هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر بنحو 240. وبعد إطلاق سراح ما مجموعه 110 رهائن منذ بدء الحرب بما في ذلك 105 خلال الهدنة، معظمهم نساء وقصّر لا يزال هناك 136 رهينة وأسير لدى "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى؛ وفق السلطات الإسرائيلية.

وتشن إسرائيل منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر حربا مدمرة على قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف شخص معظمهم من الأطفال والنساء.