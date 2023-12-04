وزير الدفاع الأميركي يحذر إسرائيل من "هزيمة إستراتيجية" في غزة

أوستن يقول إنه حذّر "القادة الإسرائيليين مرارا أن حماية المدنيين الفلسطينيين في غزة مسؤولية أخلاقية وضرورة إستراتيجية"، وقال إن عدم إيلاء أهمية للمدنية قد يحول الأمر من "نصر تكتيكي إلى هزيمة إستراتيجية".

قال وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، إن إسرائيل قد تتلقى هزيمة إستراتيجية في قطاع غزة، في حال عدم حمايتها للمدنيين، وذلك بعد استئاف حملة القصف العنيفة على قطاع غزة المحاصر.

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جاء ذلك في بيان أورته وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الأحد، نقلت فيه تصريحات أوستن في خطاب له خلال منتدى ريغان للدفاع الوطني، المنعقد بولاية كاليفورنيا.

وقال أوستن "في هذا النوع من الحروب، يجب إيلاء أهمية للمدنيين. إن تم دفعهم في أحضان العدو (حماس) تحولون الأمر من نصر تكتيكي إلى هزيمة إستراتيجية".

وأكد وزير الدفاع الأميركي أنه أخبر "القادة الإسرائيليين مرارا أن حماية المدنيين الفلسطينيين في غزة مسؤولية أخلاقية وضرورة إستراتيجية"، مشددا على أن "حل الدولتين، الطريق المقترح الوحيد للخروج من الاشتباكات المأساوية".

ولفت أوستن إلى أن الولايات المتحدة زادت وجودها العسكري في الشرق الأوسط، وبالأخص في شرق البحر الأبيض المتوسط.

ولفت إلى وجود مجموعتي "الناقلات الضاربة" (حاملات الطائرات الهجومية) ومجموعة برمائية، ووحدة استطلاع بحرية، وغواصة مزودة بصواريخ موجهة، وقوات دفاع جوي ودفاع صاروخي متكاملة، ومقاتلات وقاذفات جوية.

ومساء الأحد، أعلن البنتاغون أن سفينة حربية أميركية وعدة سفن تجارية تعرضت لهجمات في البحر الأحمر، فيما أعلن الحوثيون في اليمن مسؤوليتهم عن هجمات على سفينتين وصفوها بأنها مرتبطة بإسرائيل.

وقال البنتاغون: "نحن على علم بالتقارير المتعلقة بالهجمات على المدمرة الأميركية يو إس إس كارني وسفن تجارية في البحر الأحمر وسنعرض المعلومات حين توافرها".

وكان الجيش البريطاني قد أعلن في وقت سابق عن وقوع هجوم بطائرة مسيرة وانفجارات في البحر الأحمر بدون الخوض في تفاصيل.

ولم يحدد البنتاغون المكان الذي يعتقد أن جاءت منه النيران. لكن المتحدث العسكري الحوثيين، يحيى سريع، تبنى الهجمات، قائلاً إن السفينة الأولى أصيبت بصاروخ والثانية بطائرة بدون طيار أثناء وجودهما في مضيق باب المندب.

ولم يذكر سريع تورط أي سفينة حربية أميركية في الهجوم.