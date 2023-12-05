أيرلندا.. مجلس بلديّة دبلن يوافق على رفع العلم الفلسطينيّ

بحسب صحيفة "إيرش إندبندنت" الأيرلندية، فقد وافق المجلس على اقتراح رفع العلم الفلسطيني الذي تم طرحه مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت...

وافق مجلس بلدية مدينة دبلن في أيرلندا بالإجماع، الثلاثاء، على اقتراح حول رفع العلم الفلسطيني تضامناً مع سكان قطاع غزة.

وبحسب صحيفة "إيرش إندبندنت" الأيرلندية، فقد وافق المجلس على اقتراح رفع العلم الفلسطيني الذي تم طرحه مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت.

وأوضحت الصحيفة، أن المقترح ذاته تم رفضه في التصويت الأول الذي جرى مطلع نوفمبر الماضي، ليتم قبوله في التصويت الثاني الذي جرى ليلة أمس الاثنين.

وذكر عضو مجلس مدينة دبلن المستقل، سييران بيري، في منشور على حسابه على منصة إكس، أنه سيتم رفع العلم الفلسطيني في مبنى البلدية لمدة 7 أيام تضامناً مع سكان غزة.

ومطلع الشهر الجاري، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة قطرية مصرية وأمريكية، استمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي حربا مدمرة على غزة، أسفرت عن مقتل أكثر من 15 ألفا و899، وجرح أكثر من 42 ألف فلسطيني، كما خلّفت دمارا هائلا في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقا لمصادر فلسطينية وأممية.