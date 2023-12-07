بلجيكا تقرر منع دخول المستوطنين المتطرفين إلى أراضيها

قال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، إنه سيتم منع المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية المحتلة من دخول بلجيكا، مؤكدا أن بلاده ستتعاون مع واشنطن لفرض عقوبات تستهدف المتورطين في أعمال تقوض السلام والأمن والاستقرار في الضفة المحتلة.

أعلن رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو، مساء الأربعاء، أنّ بلاده ستمنع دخول المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية المحتلة إلى أراضيها.

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وقال دي كرو، في كلمة بالفيديو نشرها على "إكس": "سيكون للعنف ضد المدنيين عواقب. سيُمنَع المستوطنون المتطرفون في الضفة الغربية من دخول بلجيكا".

وأضاف: "سنعمل مع الولايات المتحدة بشأن العقوبات التي تستهدف الأفراد المتورطين في أعمال تقوض السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية".

ويأتي هذا في أعقاب إعلان وزراة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، سياسة تقييد التأشيرات التي تستهدف الأشخاص الذين يعتقد أنهم "متورطون في تقويض السلام أو الأمن أو الاستقرار" في الضفة الغربية.

Violence against civilians will have consequences.



Extremist settlers in the West Bank will be banned from entering Belgium.



We will work with the U.S. on sanctions targeting individuals involved in actions that undermine peace, security, and stability in the West Bank. pic.twitter.com/LVo2hgEMH8 — Alexander De Croo (@alexanderdecroo) December 6, 2023

وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إن هذه السياسة "ستستهدف أولئك الذين يُعتقد أنهم ارتكبوا أعمال عنف وعرقلوا وصول المدنيين إلى الخدمات الأساسية والضروريات الأساسية"، مضيفًا أن القيود تنطبق أيضاً على أفراد العائلة المباشرين للأشخاص المستهدفين.

وأكد بلينكن مواصلة السعي لتحقيق "المساءلة" عن جميع أعمال العنف ضد المدنيين في الضفة الغربية، بغضّ النظر عن مرتكب الجريمة أو الضحية، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ستواصل إشراك القيادة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية في التعامل مع العنف في الضفة الغربية، وأن كلتيهما تتحمل مسؤولية "دعم الاستقرار".

كما عبر مسؤولون كبار في الاتحاد الأوروبي، ومن بينهم مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عن قلقهم إزاء تصاعد "أعمال العنف" التي يرتكبها المستوطنون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وقال المكتب الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي في وثيقة أعدت من أجل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إنه يتعين على التكتل دراسة فرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين يرتكبون أعمال العنف في الضفة الغربية.

وتحدد "المذكرة التوجيهية" التي اطلعت عليها "رويترز"، الأربعاء، خيارات للوزراء للنظر فيها خلال اجتماع يعقد في بروكسل يوم الإثنين المقبل، بينما يدرسون المزيد من ردود الفعل على الحرب الإسرائيل على قطاع غزة.