مئات الآلاف المتظاهرين في لندن دعما لفلسطين وضد الاحتلال الإسرائيلي

احتشد المتظاهرون في منطقة "بنك" حيث تقع المؤسسات المالية، سائرين إلى أمام البرلمان، ومرددين هتافات منددة بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر، وإخفاق مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، في إقرار مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار في غزة.

شهدت العاصمة البريطانية لندن، السبت، مسيرة ضخمة تضامنا مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمّرة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

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ومنذ 14 تشرين الأول/ أكتوبر الفائت، تشهد لندن كل، سبت، مظاهرات تضامنية مع الشعب الفلسطيني تنديدا بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

واحتشد المتظاهرون في منطقة "بنك" حيث تقع المؤسسات المالية، سائرين إلى أمام البرلمان، ومرددين هتافات منددة بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر، وإخفاق مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، في إقرار مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار في غزة.

وجدد المحتجون في تاسع سبت من مظاهراتهم، مطالبة الاحتلال الإسرائيلي بوقف إطلاق النار والمجتمع الدولي بالضغط نحو ذلك، ووقف جرائم الحرب.

كما احتج المتظاهرون على امتناع بريطانيا عن التصويت في مجلس الأمن الدولي على مشروع القرار المتعلق بغزة والمُطالب بوقف إطلاق النار، مستنكرين استخدام الولايات المتحدة حق النقض "فيتو" في المجلس على مشروع القرار.

ومساء الجمعة، عقد مجلس الأمن جلسة طارئة للتصويت على مشروع قرار قدمته الإمارات وشاركت فيه أكثر من 80 دولة بينها تركيا، لتطبيق وقف إطلاق النار بغزة.

ولم يتمكن مجلس الأمن الدولي من اعتماد مشروع القرار بسبب استخدام الولايات المتحدة حق النقض. وأيد 13 عضوا من أعضاء المجلس الخمسة عشر المشروع، مع امتناع المملكة المتحدة عن التصويت.