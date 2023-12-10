غوتيريش: حرب غزة أصابت مجلس الأمن الدولي بـ"الشلل"

قال غوتيريس أمام منتدى الدوحة في قطر، إن المجلس أصابه "الشلل بسبب الانقسامات الجيواستراتيجية" التي تقوض التوصل لأي حل للحرب بين إسرائيل وحماس التي نشبت في 7 تشرين الأول/أكتوبر.

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الأحد، عن أسفه لفشل مجلس الأمن الدولي باتخاذ قرار بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، منددا بانقسامات أصابته بـ"الشلل".

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وقال غوتيريس أمام منتدى الدوحة في قطر، إن المجلس أصابه "الشلل بسبب الانقسامات الجيواستراتيجية" التي تقوض التوصل لأي حل للحرب بين إسرائيل وحماس التي نشبت في 7 تشرين الأول/أكتوبر.

وتابع إن "سلطة ومصداقية مجلس الأمن الدولي قد تم تقويضها بشدة" بسبب تأخر تحركه حيال الحرب، واعتبرها ضربة لسمعته تفاقمت مع استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو)، الجمعة، ضد قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار إنساني في القطاع.

وأفاد المنتدى "لقد كررت دعوتي لإعلان وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية".

وأضاف "للأسف فشل مجلس الأمن في القيام بذلك"، وتابع "يمكنني أن أعدكم، أنني لن أستسلم".

ودعا غوتيريش إلى جلسة طارئة لمجلس الأمن بعد أسابيع من القتال الذي خلف أكثر من 17700 قتيل في غزة، معظمهم من النساء والأطفال، وفقا لآخر حصيلة صادرة عن وزارة الصحة في غزة.

ووجه غوتيريش رسالة إلى مجلس الأمن استخدم فيها المادة 99 من ميثاق المنظمة الأممية التي تتيح له "لفت انتباه" المجلس إلى ملف "يمكن أن يعرض السلام والأمن الدوليين للخطر"، في أول تفعيل للمادة منذ عقود.

وأكد في منتدى الدوحة "نحن نواجه خطرا شديدا لانهيار النظام الإنساني". وأضاف أن "الوضع يتدهور بسرعة ويتحول إلى كارثة ذات آثار محتملة لا رجعة فيها على الفلسطينيين ككل وعلى السلام والأمن في المنطقة".

وتشن إسرائيل حربا على قطاع غزة المحاصر، منذ الهجوم المفاجئ لحركة حماس على مستوطنات "غلاف غزة" بالسابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وتوعدت إسرائيل بـ"القضاء" على حماس، وأوقع القصف المكثف على غزة والذي ترافق اعتبارا من 27 تشرين الأول/أكتوبر مع عمليات برية واسعة داخل القطاع، أكثر من 17 ألف شهيد معظمهم من النساء والأطفال.