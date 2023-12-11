إسبانيا تطالب مجدّدا بوقف إطلاق نار في غزة ومؤتمر للسلام

طالبت إسبانيا بوقف الحرب على غزة، وفق تصريحات صحفية لوزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس على هامش مشاركته في اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي.

طالب وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الإثنين مجددا بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، وتنظيم مؤتمر دولي للسلام، لإيجاد حل دائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

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وقال ألباريس الذي يشارك في اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي المنعقد في بروكسل في تصريحات صحافية، إن "هناك كارثة إنسانية في غزة، وسيكون هذا الملف الموضوع ذو الأولوية لاجتماعات اليوم".

وأضاف: "سنكرر مرة أخرى طلبنا بوقف إطلاق النار لضمان تقديم المساعدات للسكان المدنيين ووصول المساعدات التي تقدمها مؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى المنطقة في الوقت المحدد".

وتابع: "كما سنطرح فكرة عقد مؤتمر دولي للسلام على الطاولة مرة أخرى، لأنه يتعين علينا ليس فقط أن نوقف دوامة العنف هذه في أقرب وقت ممكن بل والتفكير بخصوص ما بعد ذلك أيضا".

وقال ألباريس: "علينا أن نفكر فيما يمكننا القيام به لضمان عدم تكرار هذا العنف ومقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين، وهو أمر غير مقبول على الإطلاق".

وأفاد بأن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيناقشون "العقوبات التي تهدف إلى منع تمويل حماس، وكذلك العقوبات ضد المستوطنين اليهود الذين يرتكبون أعمال عنف في الضفة الغربية"، وأكد أن إسبانيا تدعم كلتا المبادرتين.