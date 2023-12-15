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15/12/2023 - 11:16

إصابة 515 راكبًا في تصادم قطاري مترو في العاصمة الصينيّة

علّقت السلطات خدمة بعض مسارات القطارات في بكّين وأغلقت المدارس في المدينة جرّاء عواصف ثلجيّة.

إصابة 515 راكبًا في تصادم قطاري مترو في العاصمة الصينيّة

(Getty)

أصيب 515 شخصًا بجروح في حادث تصادم قطاريّ مترو في العاصمة الصينيّة بكين الّتي تشهد هطولات ثلجيّة غزيرة.

ونقل التلفزيون الرسميّ، الجمعة، عن مسؤولين أنّ الحادث وقع في الجزء العلويّ من خطّ مترو تشانغبينغ غربيّ بكّين.

وذكر أنّ الطواقم الطبّيّة والشرطة تدخّلت لإسعاف المصابين، "وتمّ إخلاء جميع الركّاب".

وأضاف أنّ 515 شخصًا أصيبوا في الحادث الناجم عن تفعيل نظام الفرامل الأوتوماتيكيّ في القطار الأوّل المتقدّم على الثاني فوق سكك زلقة بسبب هطول الثلج.

وأكّد أنّ مواصلة معالجة 67 مصابًا، مع 25 آخرين تحت المتابعة الطبّيّة.

فيما علّقت السلطات خدمة بعض مسارات القطارات في بكّين وأغلقت المدارس في المدينة جرّاء عواصف ثلجيّة.

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