وسط توتّر إقليميّ متزايد: البحريّة الإيرانيّة تتسلّم صواريخ "كروز" جديدة يصل مداها إلى ألف كيلومتر

نقلت وسائل إعلام رسمية عن قائد البحرية الإيرانية، شهرام إيراني، قوله إن "مدى صاروخ كروز ’طلائیة’ يبلغ أكثر من ألف كيلومتر، وهو صاروخ ذكي يمكنه تغيير الأهداف في أثناء المهمة".

تسلّمت البحرية الإيرانية صواريخ "كروز"، يصل مداها إلى ألف كيلومتر، إضافة إلى طائرات هليكوبتر للاستطلاع، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام رسمية، اليوم الأحد.

جاء ذلك في وقت اتهمت الولايات المتحدة إيران بشن هجوم بطائرة مسيرة على ناقلة كيماويات في المحيط الهندي.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن قائد البحرية الإيرانية، شهرام إيراني، قوله إن "مدى صاروخ كروز ’طلائیة’ يبلغ أكثر من ألف كيلومتر، وهو صاروخ ذكي يمكنه تغيير الأهداف في أثناء المهمة"، وفق ما أوردت وكالة "رويترز" للأنباء.

وذكر إيراني أن طائرات الاستطلاع والطائرات المسيرة وصواريخ كروز البحرية من بين الأسلحة الجديدة التي أٌضيفت إلى ترسانة البحرية، مضيفا أن "كل هذه المعدات صممتها وأنتجتها الصناعات العسكرية الإيرانية".

وعلى الرغم من قول محللين عسكريين غربيين إن إيران تبالغ في بعض الأحيان في قدراتها، تشكل الصواريخ والطائرات المسيرة إيرانية الصنع عنصرا رئيسيا في العتاد العسكري لطهران.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أمس السبت، إن طائرة مسيرة مرسلة من إيران ضربت ناقلة كيماويات ترفع علم ليبيريا في المحيط الهندي، وهو حادث يسلط الضوء على تصاعد التوتر الإقليمي ويمثل خطرا جديدا على ممرات الشحن البحري، فيما نفت إيران اتهامات الولايات المتحدة لها بالتورط في التخطيط لهجمات تشنها جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع طهران على سفن تجارية في البحر الأحمر.

وذكرت وزارة الدفاع الأميركية في بيان أنّ ناقلة المواد الكيميائية "كيم بلوتو" التي ترفع علم ليبيريا والمملوكة لشركة يابانية وتديرها شركة هولندية أصيبت بالهجوم صباح السبت في الساعة العاشرة (06,00 ت غ)، مما أسفر عن اندلاع حريق على متنها تم إخماده من دون وقوع إصابات.

ووفقا لشركة الأمن البحري "أمبري"، فإنّ السفينة "مرتبطة بإسرائيل" وتبحر بين المملكة العربية السعودية والهند. من جهتها، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أنّ الشركة الهولندية التي تدير السفينة "مرتبطة بقطب الشحن الإسرائيلي عيدان عوفر".

وقالت "أمبري" ووكالة الأمن البحري البريطانية "يو كي إم تي أو" إنّ الهجوم وقع في بحر العرب على بُعد 200 ميل بحري جنوب غرب ميناء فيرافال الواقع في ولاية غوجارات الهندية.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر، تعرّضت سفينة شحن إسرائيلية لأضرار في المحيط الهندي جراء هجوم بطائرة مسيّرة قالت واشنطن إنّ إيران تقف خلفه.

والسبت أيضا، أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" أنّ ناقلة النفط الغابونية "سايبابا" التي ترفع علم الهند أطلقت نداء استغاثة بعدما أصيبت بطائرة مسيّرة أثناء إبحارها في البحر الأحمر. وأُطلقت المسيّرة من مناطق في اليمن يسيطر عليها الحوثيون ولم يسفر الهجوم عن إصابات.

وبحسب سنتكوم فإنّ ناقلة نفطية أخرى تدعى "بلامانين" وترفع علم النروج استُهدفت بدورها بطائرة بدون طيّار أطلقها الحوثيون وكادت تصيبها.

وبذلك يرتفع عدد هجمات الحوثيين على سفن تجارية في البحر الأحمر منذ 17 تشرين الأول/ أكتوبر إلى 15 هجوما.

كذلك، أعلنت سنتكوم أنّ المدمّرة الأميركية "يو إس إس لابون" أسقطت السبت أربع طائرات مسيّرة هجومية أطلقها الحوثيون باتجاهها في البحر الأحمر.

ودفعت هذه الهجمات التي يشنّها الحوثيون منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر كبريات شركات الشحن في العالم إلى تفادي مرور سفنها عبر البحر الأحمر، وتغيير مسارها عبر رأس الرجاء الصالح في أقصى جنوب القارة الإفريقية، على الرّغم من ارتفاع تكاليف هذه الرحلات الطويلة.

ويكرّر الحوثيون الذين يسيطرون على مساحات شاسعة من اليمن، بما في ذلك العاصمة صنعاء، أنّهم سيواصلون هجماتهم هذه طالما لم تدخل كميات كافية من الغذاء والدواء إلى قطاع غزة الذي تحاصره إسرائيل، وتشنّ فيه حربا واسعة النطاق.

وحذّر المسؤول في الحرس الثوري الإيراني محمد رضا نقدي، أمس السبت، من أنّ ممرّات ملاحية أخرى ستصبح غير صالحة لحركة الشحن إذا لم توقف إسرائيل حربها في غزة.