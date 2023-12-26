إيران تعيد تسريع وتيرة إنتاج اليورانيوم العالي التخصيب

ادولي للطاقو الذريّة: مستوى الإنتاج اعتبارا من نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر، قد وصل إلى نحو تسعة كلغ شهريا، "ما يشكّل زيادة عن الكيلوغرامات الثلاثة التي كانت تنتج شهريا اعتبارا من حزيران/ يونيو، وعودة إلى الكمية الشهرية من تسعة كيلوغرامات".

سرّعت إيران في الأسابيع الماضية من وتيرة لإنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60 بالمئة، وأعادتها لما كانت عليه مطلع السنة الحالية، وفق ما أظهر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الثلاثاء.

وأكدت الوكالة أن إيران "زادت من انتاج اليورانيوم العالي التخصيب خلال الأسابيع الماضية، بعدما كانت خفّضت وتيرة ذلك منتصف عام 2023".

وأشارت إلى أن مستوى الإنتاج اعتبارا من نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر، قد وصل إلى نحو تسعة كلغ شهريا، "ما يشكّل زيادة عن الكيلوغرامات الثلاثة التي كانت تنتج شهريا اعتبارا من حزيران/ يونيو، وعودة إلى الكمية الشهرية من تسعة كيلوغرامات التي سجّلت في الفصل الأول من 2023".

ورأى محللون معنيون بالشأن الإيراني أن خطوة طهران السابقة بخفض وتيرة إنتاج اليورانيوم العالي التخصيب، كانت بمثابة رسالة حسن نيّة حيال الولايات المتحدة بعد بدء الطرفين مفاوضات غير رسمية خلف الكواليس، هدفت إلى خفض التوترات بينهما.

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وكان تقرير سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة في تشرين الثاني/ نوفمبر، قد أفاد بأن مخزون طهران من اليورانيوم المخصّب تضاعف بمقدار 22 مرة عن الحد الأقصى الذي يجيزه الاتفاق النووي لعام 2015 بين طهران والقوى الكبرى.

والاتفاق الذي أتاح رفع عقوبات اقتصادية عن طهران لقاء تقييد أنشطتها النووي، باتت مفاعيله في حكم اللاغية مذ قرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، سحب بلاده أحاديا منه عام 2018، معيدا فرض عقوبات قاسية.

وردت إيران بعد نحو عام من ذلك ببدء التراجع تدريجيا عن غالبية التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق.

وأبدى الرئيس الأميركي، جو بايدن، استعداده للعودة إلى الاتفاق. وأجرت إيران وأطراف الاتفاق مباحثات على مدى أشهر، بمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة، لم تؤد إلى نتيجة. وبلغت هذه المباحثات طريقا مسدودا اعتبارا من صيف العام 2022.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر، كان مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمئة يبلغ 597,1 كلغ، واليورانيوم المخصّب بنسبة 60 بالمئة 128,3 كلغ.