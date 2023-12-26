طهران: إسرائيل ستدفع ثمن جريمة اغتيال موسوي

أضافت الوزارة الإيرانية أنه سيتم الرد على هذه "الجريمة" في الوقت والمكان المناسبين. قائلة: "ردنا على اغتيال القائد رضي موسوي سيكون ذكيا وقويا".

توعدت وزارة الدفاع الإيرانية إسرائيل بعد اغتيال أحد مستشاري الحرس الثوري الإيراني في سورية.

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وأكدت وزارة الدفاع الإيرانية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل "ستدفع ثمن الجريمة الإرهابية التي نفذتها في اغتيال أحد مستشاري الحرس الثوري".

وأضافت الوزارة الإيرانية أنه سيتم الرد على هذه "الجريمة" في الوقت والمكان المناسبين. قائلة: "ردنا على اغتيال القائد رضي موسوي سيكون ذكيا وقويا".

وقالت وزارة الدفاع "ردنا سيكون صارما ومؤثرا، لكن لن يوفر المجال لأي استغلالات إسرائيلية، وسنحبط أهداف الكيان الصهيوني من وراء اغتيال موسوي".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، أمس الإثنين، مقتل أحد مستشاريه القدامى في سورية خلال غارة إسرائيلية صاروخية في ريف دمشق، وقال في بيان له إن المستشار رَضي موسوي يحمل رتبة لواء، وإنه كان مسؤول ما تسمى وحدة دعم وحدة المقاومة في سورية.