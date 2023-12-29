الحكومة الباكستانيّة تعلن تحظر احتفالات رأس السنة تضامنًا مع غزّة

أعلن رئيس وزراء الحكومة المؤقّتة في باكستان، أنفارول الحقّ كاكار، حظر كافّة احتفالات العام الجديد بالبلاد...

الآلاف في مظاهرة تضامنيّة مع الشعب الفلسطينيّ في لاهور، باكستان (Getty)

أعلنت الحكومة الباكستانيّة اليوم الجمعة، عن حظر كافّة احتفالات العام الجديد، وذلك تضامنًا مع الشعب الفلسطينيّ.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين أوّل الماضي يشنّ الجيش الإسرائيليّ حربًا مدمّرة على غزّة، خلّفت حتّى الخميس 21 ألفًا و320 قتيلًا و55 ألفًا و603 مصابين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا في البنية التحتيّة وكارثة إنسانيّة غير مسبوقة، وفقًا لسلطات القطاع والأمم المتّحدة.

وأعلن رئيس وزراء الحكومة المؤقّتة في باكستان، أنفارول الحقّ كاكار، حظر كافّة احتفالات العام الجديد بالبلاد.

وأفادت "إذاعة باكستان" في خبر لها، الجمعة، أنّ كاكار نشر رسالة تتعلّق باحتفالات رأس السنة الميلاديّة في البلاد. ودعا كاكار إلى "البساطة" في العام الجديد تضامنًا مع الشعب الفلسطينيّ، وحظر كلّ أنواع الاحتفالات في باكستان.

وأكّد أنّ أكثر من 21 ألف فلسطينيّ، بينهم حوالي 9 آلاف طفل، قتلوا على يد إسرائيل في غزّة منذ 7 أكتوبر. وقال إنّ باكستان رفعت صوتها لصالح الشعب الفلسطينيّ في كافّة المنابر الدوليّة، وستواصل القيام بذلك في المستقبل.

وأضاف رئيس الحكومة الباكستانيّة أنّ بلاده أرسلت مساعدات إنسانيّة إلى الشعب الفلسطينيّ.

وتشنّ إسرائيل حربًا على قطاع غزّة، راح ضحيّتها آلاف الشهداء، معظمهم من الأطفال والنساء، والتي وصفتها منظّمات حقوقيّة عديدة حول العالم بأنّها إبادة جماعيّة ضدّ الشعب الفلسطينيّ.