ضربات روسية على مدينتي خاركيف ولفيف

استعادت القوات الروسية زمام المبادرة على الجبهة منذ فشل الهجوم الأوكراني المضاد وحققت مكاسب ميدانية خصوصا في الشرق.

تعرضت خاركيف (شمال شرق) ولفيف (غرب) لضربات روسية، صباح الجمعة، حسبما أعلن رئيسا بلديتي المدينتين الأوكرانيتين.

في خاركيف أبلغ رئيس بلدية المدينة إيغور تيريخوف عن وقوع "هجوم ضخم" مع "سماع ستة انفجارات على الأقل"، بينما في لفيف تحدث نظيره أندريه سادوفيي عن وقوع "ضربتين".

ولم يبلغ المسؤولان عن أي دمار أو ضحايا في هذه المرحلة.

والخميس خلفت ضربات روسية ثلاثة قتلى وتسعة جرحى في قريتين بمنطقة زابوريجيا بجنوب أوكرانيا حسب السلطات المحلية.

واستعادت القوات الروسية زمام المبادرة على الجبهة منذ فشل الهجوم الأوكراني المضاد وحققت مكاسب ميدانية خصوصا في الشرق.