ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال اليابان إلى 62 قتيلا

تشهد اليابان باستمرار زلازل بسبب وقوعها فوق "حزام النار" في المحيط الهادئ، وهي منطقة تشهد نشاطا زلزاليا مرتفعا.

ارتفعت حصيلة الزلزال المدمّر الذي ضرب وسط اليابان الإثنين إلى 62 قتيلاً، وفق ما أعلنت السلطات اليابانية صباح اليوم الأربعاء.

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وقال مسؤول في مقاطعة إيشيكاوا لوكالة فرانس برس طالباً عدم ذكر اسمه إن "الحصيلة بلغت 62 قتيلا" وأكثر من 300 جريح بينهم 20 إصاباتهم بالغة.

وكانت الحصيلة الرسمية السابقة أفادت بمقتل 50 شخصا على الأقل، في هذا الزلزال الذي بلغت شدّته 7,5 درجات وألحق دمارا واسعا.

ووقع الزلزال، الذي أشارت التقارير الأولية إلى أن قوته بلغت 7.6 درجات على مقياس ريختر، بعد ظهر الإثنين. وفي وقت لاحق، أكدت الوكالة اليابانية أنها سجلت حوالي 100 هزة في المنطقة بعد الزلزال.

وتسبب الزلزال في تدمير مبان وانقطاع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف من المنازل، ودفع سكانا في بعض المناطق الساحلية إلى الفرار لمناطق مرتفعة.

كما تسبب في موجات، بارتفاع متر تقريبا، في مناطق على طول الساحل الغربي لليابان وكوريا الجنوبية المجاورة.

وتم إرسال أفراد من الجيش للمساعدة في عمليات الإنقاذ، وتم إغلاق مطار محلي بعد أن أحدث الزلزال شقوقا في مدرجه.

وتشهد اليابان باستمرار زلازل بسبب وقوعها في منطقة "حزام النار" بالمحيط الهادي التي تشهد نشاطا زلزاليا مرتفعا، وتمتد هذه المنطقة من جنوب شرق آسيا إلى حوض المحيط الهادي.

لذلك تفرض السلطات في الأرخبيل معايير بناء صارمة بحيث تكون المباني عموما مقاومة للزلازل القوية، ويعتاد السكان على هذه المواقف التي يستعدون لها بانتظام.