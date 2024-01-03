تركيا: سجن 25 عنصرا من "داعش" خططوا لهجمات على كنس وكنائس في إسطنبول

أحيل اثنان من المتهمين إلى المؤسسات التركية المعنية تمهيدا لترحيلهما، فيما فرضت الرقابة القضائية على الخمسة الآخرين، أحدهم منع من مغادرة منزله.

أصدر القضاء التركي حكما بسجن 25 مشتبها بالانتماء إلى تنظيم "داعش" الإرهابي بتهمة التحضير لشن هجمات على كنس وكنائس في إسطنبول.

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وكانت فرق مكافحة الإرهاب بإسطنبول قد ألقت القبض على 32 شخصا للاشتباه بإعدادهم لهجمات ضد الكنس والكنائس، وجرى اعتقالهم.

وبعد استكمال الإجراءات الرسمية بحقهم في مديرية الأمن، أحيل المعتقلون إلى المحكمة التي قضت بحبس 25 منهم على ذمة التحقيق.

وأحيل اثنان من المتهمين إلى المؤسسات التركية المعنية تمهيدا لترحيلهما، فيما فرضت الرقابة القضائية على الخمسة الآخرين، أحدهم منع من مغادرة منزله.

وكشفت التحقيقات قيام المتهمين وبينهم قياديون في "داعش" بإجراء جولات استطلاعية والتقاط صور من أجل العمليات التي كانوا يخططون لها ضد أماكن العبادة اليهودية والمسيحية في إسطنبول.