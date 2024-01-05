وفاة طالب أصيب بهجوم مسلح استهدف مدرسة في "آيوا" الأميركية

توفي طالب أصيب بهجوم مسلح استهدف مدرسة في ولاية "آيوا" الأميركية، فيما بلغ عدد المصابين 5.

أعلنت السلطات الأميركية وفاة طالب متأثرًا بجروح أصيب بها جراء هجوم مسلح وقع، أمس الخميس، في مدرسة ثانوية بولاية "آيوا" الأميركية.

وقال نائب مدير قسم التحقيقات الجنائية في آيوا، ميتش مورتفيدت، إن منفذ الهجوم على مدرسة بيري الثانوية هو طالب مسجل فيها ويدعى "ديلان بتلر" ويبلغ من العمر 17 عامًا.

وأشار مورتفيدت في تصريح صحفي إلى أن عدد المصابين ارتفع إلى 5 أشخاص، 4 منهم طلاب والآخر موظف إداري في المدرسة.

وذكر أن أحد الطلاب المصابين توفي فيما بعد متأثرا بجروحه عقب نقله إلى المستشفى للعلاج.

وأكد أن الشرطة عثرت على بندقية ومسدس بحوزة المهاجم.

بدورها وجهت حاكمة أيوا، كيم رينولدز، بتنكيس أعلام المؤسسات الرسمية في الولاية "بسبب الحادث المؤسف".