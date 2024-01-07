بسبب الإضراب: توقّعات بحدوث "اضطرابات حادّة" في حركة مترو لندن

ولفتت النقابة إلى أنّ نحو 10 آلاف من أعضائها يشاركون في الإضراب الذي بدأ الجمعة لفئات معينة من الموظفين...

بعد أن اتّخذت النقابة الوطنيّة لعمّال سكك الحديد البريطانيّة، قرارًا بالإضراب للمطالبة بزيادة الأجور، من المتوقّع أن تتأثّر حركة قطارات الأنفاق في لندن إلى حد بعيد، أن تتوقّف بشكل كامل.

ومن المتوقّع أن تتوقف حركة قطارات الأنفاق في وقت أبكر من المعتاد بدءاً من مساء الأحد، في حين أوصت هيئة "تي إف ال" المسؤولة عن شبكة النقل في العاصمة البريطانية، المسافرين بإنهاء رحلاتهم قبل الساعة 17,30 بالتوقيتين المحلي وغرينتش.

وتشير التوقعات إلى أنّ "اضطرابات حادة" ستطال الرحلات من الاثنين إلى الخميس مع تراجع كبير في عدد القطارات المسيرة أو توقفها التام، بينما يُرتقب أن يعود الوضع إلى طبيعته ظهر الجمعة.

واتّخذت نقابة "آر إم تي" (النقابة الوطنية لعمال السكك الحديد والملاحة البحرية والنقل) قراراً بالإضراب للمطالبة بزيادة الأجور.

وقال ناطق باسم النقابة، في بيان، "لم تستطع تي إف إل تجنّب هذا الإضراب؛ بسبب عدم اقتراح عرض مقبول لموظفي مترو لندن"، موضحاً أنّ قرار الإضراب "لم يتخذ بخفة".

ولفتت النقابة إلى أنّ نحو 10 آلاف من أعضائها يشاركون في الإضراب الذي بدأ الجمعة لفئات معينة من الموظفين.

وفي ظل أزمة غلاء معيشة حادة، واجهت المملكة المتحدة خلال الأشهر الأخيرة إضرابات كثيرة في عدد كبير من القطاعات أبرزها في المجال الصحي.