البنتاغون ينفي التخطيط لانسحاب القوات الأميركية من العراق

البنتاغون ينفى أن يكون هناك تحرك نحو سحب قوات أميركية من العراق، في ما يتعارض مع تصريحات من الجانب العراقي تؤكد العمل على إنهاء الوجود الأميركي في البلاد.

نفت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، اليوم الثلاثاء، أي خطط لسحب قواتها من العراق، وهو ما يتعارض مع تصريحات من الجانب العراقي تؤكد العمل على إنهاء الوجود الأميركي في البلاد.

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وكان الوضع قد توتر بين بغداد وقوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن، بعد ضربات نفذها التحالف الأسبوع الماضي استهدفت "قوى أمنية عراقية"، وفق تأكيد حكومة بغداد.

وقال متحدث البنتاغون، باتريك رايدر، في تصريحات صحافية: "لست على علم بأي إخطار من بغداد لوزارة الدفاع بشأن قرار بسحب القوات الأميركية".

وأضاف رايدر: "سنظل على تشاور وثيق مع الحكومة العراقية بشأن وجود القوات الأميركية وسلامتها وأمنها، القوات الأميركية موجودة في العراق بدعوة من الحكومة هناك".

والجمعة، أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، تشكيل لجنة ثنائية لترتيب إنهاء وجود قوات التحالف الدولي في البلاد، مؤكدا موقف بغداد "الثابت والمبدئي" لتحقيق ذلك، وذلك بعد إدانته بشدة للضربات الأميركية الأخيرة.

وفي 26 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، قال البيت الأبيض إن الجيش الأميركي استهدف 3 منشآت تابعة لـ "كتائب حزب الله" في العراق، ردا على هجوم أصاب قاعدة عسكرية للتحالف الدولي.

وبينما أكدت السلطات الأميركية حينها أن الاستهداف لم يمسّ بأي مدني، أدانته الحكومة العراقية في بيان ووصفته بأنه "فعل عدائي واضح ومساس مرفوض بالسيادة العراقية".

كما أكدت السلطات العرقية أن القصف الأميركي آنذاك "أدى إلى استشهاد منتسب للقوات العراقية وإصابة 18 آخرين، من ضمنهم مدنيون".

وأُسس التحالف الدولي في أيلول/ سبتمبر 2014، بحجة محاربة تنظيم "داعش" في العراق وسورية​​​​​، ويضم 85 دولة ومنظمة شريكة، فيما يتواجد في العراق نحو 2500 جندي أميركي.

وتصاعد التوتر في العراق بين فصائل مسلحة (تؤكد السلطات أنها قوى أمن رسمية) والقوات الأميركية، على خلفية الحرب الإسرائيلية على غزة، حيث سبق أن أعلن تشكيل "المقاومة الإسلامية العراقية"، تنفيذه هجمات على قاعدة التحالف في مطاري "عين الأسد" و"أربيل" غرب العراق، وكذلك على تل البيدر شمال سورية، وقاعدة التنف جنوبي سورية، تضامنا مع القطاع.