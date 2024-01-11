الحوثي يتوعّد الأميركيين بردّ أكبر في حال مهاجمة اليمن

قال عبد الملك الحوثي في خطاب بثّه التلفزيون، الخميس، إن "أي اعتداء أميركي لن يكون أبدا من دون رد. ولن يكون فقط بمستوى العملية التي نفذت أخيرا بأكثر من 24 طائرة مسيرة وبعدّة صواريخ، بل أكبر من ذلك".

أكد زعيم "أنصار الله" (الحوثيون) في اليمن، عبد الملك الحوثي، اليوم الخميس، أن الرد على أي هجوم أميركي "لن يكون فقط بمستوى العملية التي نفذت أخيرا"، غداة تبنّي الحوثيين هجوما بأكثر من 20 طائرة مسيرة وصاروخًا فوق البحر الأحمر.

وأسقطت القوات الأميركية والبريطانية أكثر من 20 طائرة مسيرة وصاروخا فوق البحر الأحمر أطلقها الحوثيون في اليمن، في ما وصفته لندن بأنه "أكبر هجوم" ينفذّه المتمردون المدعومون من إيران منذ بدء الحرب على غزة.

وتبنّى الحوثيون الهجوم الأربعاء، قائلين إنه كان يستهدف "سفينة أميركية كانت تقدّم الدعم" لإسرائيل.

وقال عبد الملك الحوثي في خطاب بثّه التلفزيون، الخميس، إن "أي اعتداء أميركي لن يكون أبدا من دون رد. ولن يكون فقط بمستوى العملية التي نفذت أخيرا بأكثر من 24 طائرة مسيرة وبعدّة صواريخ، بل أكبر من ذلك".

وجاء ذلك الهجوم بعد أسبوع من تحذير وجهته 12 دولة بقيادة الولايات المتحدة للحوثيين من أنهم سيواجهون عواقب إذا لم يوقفوا استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر، أحد أهم الممرات المائية للتجارة العالمية.

وخلال الأسابيع الماضية، شنّ الحوثيون أكثر من 25 عملية استهداف لسفن تجارية يشتبهون بأنها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئ إسرائيلية، قرب مضيق باب المندب الإستراتيجي عند الطرف الجنوبي للبحر الأحمر، تضامنا مع قطاع غزة الذي يشهد حربا إسرائيلية منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.

وأضاف الحوثي "لن يردنا الموقف الأميركي والبريطاني لحماية السفن المرتبطة بإسرائيل ليواصل الإسرائيلي جرائمه من دون إزعاج".

وإذ أكد أن "لا مشكلة على الأوروبيين والصين وكل العالم في المرور من البحر الأحمر"، حذّر من أن "من يريد أن يتورط وأن يعتدي على أبناء شعبنا العزيز وأن يستهدف القوات البحرية فهو يخاطر فعلا بملاحته وبسفنه التجارية"، معتبرا أن الجانب الأميركي يسعى إلى "توريط الآخرين معه".

وأضاف: "نأمل من بقية الدول العربية والإسلامية ألا تتورط أبداً مع الأميركي والإسرائيلي والبريطاني"، داعيا شعوب الخليج ومصر إلى "توسيع دائرة المقاطعة للبضائع الأميركية والإسرائيلية".