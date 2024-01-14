مسؤولة ألمانيّة: برلين ستشارك في مهمة بحرية للاتحاد الأوروبي بالبحر الأحمر

قالت مسؤولة ألمانية، إن "هذا هجوم على التجارة الحرة ويجب مواجهته"؛ وذكرت أن هدف المهمة سيكون قيام فرقاطات من الاتحاد الأوروبي، بتأمين السفن التجارية التي تمر عبر المضيق.

قالت رئيسة لجنة الدفاع في البرلمان الألماني (البوندستاغ) ماري-أغنيس شتراك-تسيمرمان، إنه من المتوقع أن تشارك ألمانيا في مهمة بحرية للاتحاد الأوروبي لحماية الملاحة في البحر الأحمر، سيقرها وزراء خارجية دول التكتل هذا الشهر.

وأضافت، اليوم الأحد، أن هدف المهمة سيكون قيام فرقاطات من الاتحاد الأوروبي، بتأمين السفن التجارية التي تمر عبر المضيق.

وتسببت هجمات يشنها الحوثيون المتحالفون مع إيران، انطلاقا من اليمن، في إصابة الممرات المائية المؤدية لقناة السويس في البحر الأحمر بالشلل تقريبا. ومسارات الشحن في تلك المنطقة من بين الأهم في العالم.

وقالت شتراك-تسيمرمان: "هذا هجوم على التجارة الحرة ويجب مواجهته".

وذكرت صحيفة "فيلت إم زونتاج" في وقت سابق، أن الفرقاطة الألمانية "هيسن" ستبحر صوب البحر الأحمر في الأول من شباط/ فبراير.

ويتعين أن يوافق البرلمان الألماني أولا على أي انتشار للقوات المسلحة في الخارج.