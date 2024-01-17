الولايات المتحدة تندد بالضربات الإيرانية في باكستان ودول أخرى

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، ماثيو ميلر: "نعم، نحن ندين هذه الضربات. لقد رأينا إيران تنتهك الحدود السيادية لثلاث من جاراتها خلال الأيام القليلة الماضية".

دانت الولايات المتحدة، الأربعاء، الضربات الإيرانية الأخيرة في العراق وسورية وباكستان، حيث قالت طهران إنها تستهدف "جماعات إرهابية مناهضة" لها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، ماثيو ميلر: "نعم، نحن ندين هذه الضربات. لقد رأينا إيران تنتهك الحدود السيادية لثلاث من جاراتها خلال الأيام القليلة الماضية".

واستدعت باكستان سفيرها في طهران، الأربعاء، ومنعت السفير الإيراني من العودة إلى إسلام آباد في أعقاب قصف جوي إيراني في منطقة حدودية بغرب البلاد، أسفر عن مقتل طفلين.

ونُفذت الضربات في ساعة متأخرة الثلاثاء، عقب هجمات مماثلة في العراق وسورية.

وقالت الخارجية الباكستانية في بيان للمتحدث باسمها ممتاز زهرة بلوش، إن "انتهاك إيران غير المبرر والفاضح لسيادة باكستان ليل أمس هو خرق للقانون الدولي وغايات ومبادئ شرعة الأمم المتحدة".

وذكرت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء، إن الهجوم "الصاروخي وبمسيرات" استهدف مقر مجموعة جيش العدل التي تشكلت في 2012 وتصنفها إيران مجموعة "إرهابية".

ونفذ جيش العدل العديد من الهجمات على أراض إيرانية في السنوات القليلة الماضية.

وقالت إيران إن الهجمات الصاروخية الأخرى استهدفت "مقرات تجسس" بالإضافة إلى أهداف "إرهابية" في سورية ومنطقة كردستان العراق ذات الحكم الذاتي.

وتأتي الضربات على وقع الحرب في قطاع غزة وهجمات للحوثيين اليمنيين المدعومين من إيران على الملاحة في البحر الأحمر.

وردا على سؤال بالخصوص في الإيجاز الصحافي الاعتيادي، قال ميلر إن إيران "تدعي بأن عليها القيام بتلك الإجراءات لمكافحة الإرهاب"، بينما طهران هي "الممول الرئيسي للإرهاب في المنطقة، الممول الرئيسي لعدم الاستقرار في المنطقة".