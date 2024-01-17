أخبار عربية ودولية | أخبار دولية
17/01/2024 - 22:36

الولايات المتحدة تندد بالضربات الإيرانية في باكستان ودول أخرى

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، ماثيو ميلر: "نعم، نحن ندين هذه الضربات. لقد رأينا إيران تنتهك الحدود السيادية لثلاث من جاراتها خلال الأيام القليلة الماضية".

الولايات المتحدة تندد بالضربات الإيرانية في باكستان ودول أخرى

موقع قصفته إيران في أربيل (Getty Images)

دانت الولايات المتحدة، الأربعاء، الضربات الإيرانية الأخيرة في العراق وسورية وباكستان، حيث قالت طهران إنها تستهدف "جماعات إرهابية مناهضة" لها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، ماثيو ميلر: "نعم، نحن ندين هذه الضربات. لقد رأينا إيران تنتهك الحدود السيادية لثلاث من جاراتها خلال الأيام القليلة الماضية".

واستدعت باكستان سفيرها في طهران، الأربعاء، ومنعت السفير الإيراني من العودة إلى إسلام آباد في أعقاب قصف جوي إيراني في منطقة حدودية بغرب البلاد، أسفر عن مقتل طفلين.

ونُفذت الضربات في ساعة متأخرة الثلاثاء، عقب هجمات مماثلة في العراق وسورية.

وقالت الخارجية الباكستانية في بيان للمتحدث باسمها ممتاز زهرة بلوش، إن "انتهاك إيران غير المبرر والفاضح لسيادة باكستان ليل أمس هو خرق للقانون الدولي وغايات ومبادئ شرعة الأمم المتحدة".

وذكرت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء، إن الهجوم "الصاروخي وبمسيرات" استهدف مقر مجموعة جيش العدل التي تشكلت في 2012 وتصنفها إيران مجموعة "إرهابية".

مقتل عقيد في الحرس الثوري الإيراني برصاص مجهولين على الحدود مع باكستان وأفغانستان
على صلة

مقتل عقيد في الحرس الثوري الإيراني برصاص مجهولين على الحدود مع باكستان وأفغانستان

ونفذ جيش العدل العديد من الهجمات على أراض إيرانية في السنوات القليلة الماضية.

وقالت إيران إن الهجمات الصاروخية الأخرى استهدفت "مقرات تجسس" بالإضافة إلى أهداف "إرهابية" في سورية ومنطقة كردستان العراق ذات الحكم الذاتي.

وتأتي الضربات على وقع الحرب في قطاع غزة وهجمات للحوثيين اليمنيين المدعومين من إيران على الملاحة في البحر الأحمر.

واشنطن تعيد إدراج الحوثيين في اليمن كمنظمة إرهابية عالمية
على صلة

واشنطن تعيد إدراج الحوثيين في اليمن كمنظمة إرهابية عالمية

وردا على سؤال بالخصوص في الإيجاز الصحافي الاعتيادي، قال ميلر إن إيران "تدعي بأن عليها القيام بتلك الإجراءات لمكافحة الإرهاب"، بينما طهران هي "الممول الرئيسي للإرهاب في المنطقة، الممول الرئيسي لعدم الاستقرار في المنطقة".

إيران باكستان أفغانستان طهران بايدن الولايات المتحدة غزة غزة الان مباشر طوفان الأقصى الحرب على غزة اخبار غزة فلسطين

التعليقات