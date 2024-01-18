لافروف يطالب الولايات المتحدة "بوقف عدوانها على اليمن"

قال لافروف للصحافيين: "الأهم الآن هو وقف العدوان على اليمن نظرا إلى أنه كلما قصف الأميركيون والبريطانيون أكثر، يصبح الحوثيون أقل استعدادا للتحاور".

أكدت روسيا، اليوم الخميس، بأن على الولايات المتحدة وقف ضرباتها على الحوثيين في اليمن للمساعدة في إيجاد حل دبلوماسي يضع حدا للتوتر المرتبط بهجمات الحوثيين على السفن التجارية.

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ودعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى وقف الهجمات الأميركية على اليمن.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده لافروف في موسكو، للحديث عن ملخص عام 2023.

وقال لافروف للصحافيين: "الأهم الآن هو وقف العدوان على اليمن نظرا إلى أنه كلما قصف الأميركيون والبريطانيون أكثر، يصبح الحوثيون أقل استعدادا للتحاور".

وأضاف لافروف: "منذ سنوات طويلة، بدأت الاتصالات بمبادرة السعودية مع الحوثيين، لكن من الصعب الحديث عن إمكانية استئناف المفاوضات الآن مع تصاعد الضربات".

وفي الشأن الفلسطيني، قال لافروف إن "المحور الرئيسي للجهود الدولية يجب أن يتمثل في إقامة دولة فلسطينية مستقلة وفقا لقرارات مجلس الأمن، جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل في سلام وأمان".

وشدد وزير الخارجية الروسي على أنه من دون حل الدولتين "ستتكرر أحداث العنف التي نشهدها الآن في غزة".

وخلال الأيام الماضية، نفذت الولايات المتحدة هجمات ضد أهداف متفرقة بمناطق سيطرة الحوثيين في اليمن، ردا على استهداف الجماعة سفن الشحن الدولي والتجاري في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن وسفنا حربية أمريكية وبريطانية في المنطقة.

كما أعادت واشنطن، مساء الأربعاء، تصنيف جماعة الحوثي "تنظيما إرهابيا عالميا"، على أن يدخل حيز التنفيذ في 16 شباط/فبراير المقبل.

يذكر أن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أعلن في أواخر كانون الأول/ ديسمبر 2023، التزام الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي بمجموعة تدابير لـ "وقف شامل" لإطلاق النار في عموم البلاد وتحسين ظروف معيشة المواطنين.

وأكد غروندبرغ في بيان، "ضرورة حماية المدنيين اليمنيين، والحاجة إلى صون التقدم الذي تم إحرازه فيما يتعلق بجهود السلام منذ هدنة عام 2022، بما في ذلك الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف مؤخرا في ديسمبر الماضي".