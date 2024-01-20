غوتيريش: "يجب أن يعترف الجميع بحق الشعب الفلسطيني في بناء دولته"

الأمين العام للأمم المتحدة يشدد على أن "رفض قبول حل الدولتين للإسرائيليين والفلسطينيين، وكذلك إنكار حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة، أمر غير مقبول"، وأوضح أن ذلك سيؤدي إلى "إطالة أمد الصراع".

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مساء السبت، خلال قمة حركة عدم الانحياز في أوغندا، أن "الجميع يجب أن يعترف بحق الشعب الفلسطيني في بناء دولته" وأن أي "إنكار" لهذا الحق "غير مقبول".

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وقال غوتيريش إن "رفض قبول حل الدولتين للإسرائيليين والفلسطينيين، وكذلك إنكار حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة، أمر غير مقبول".

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أن "هذا من شأنه أن يطيل إلى أجل غير مسمى أمد نزاع أصبح تهديدا كبيرا للسلم والأمن العالميين، ما يؤدي إلى تفاقم الاستقطاب وتشجيع المتطرفين في جميع أنحاء العالم".

وأكد غوتيريش على "وجوب اعتراف الجميع بحق الشعب الفلسطيني في بناء دولته".

واستنكرت منظّمة الصحة العالميّة "ظروف الحياة غير الإنسانيّة" في قطاع غزة الذي يفتقر سكّانه البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة إلى أساسيات العيش.

وكرر أنطونيو غوتيريش دعوته إلى "وقف إنساني فوري لإطلاق النار" في غزة.

ومؤخرًا، أكدت الولايات المتحدة الحليف الرئيسي لإسرائيل والداعم الأبرز لها في حربها على غزة، دعمها قيام دولة فلسطينية، الأمر الذي أثار خلافات مع حكومة بنيامين نتنياهو.

في بيانها الختامي، دانت حركة عدم الانحياز "بشدة العدوان العسكري الإسرائيلي غير القانوني على قطاع غزة"، داعية إلى "وقف إنساني دائم لإطلاق النار".

كما دعت الدول إلى "استقلال وسيادة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية لتحقيق حل الدولتين".