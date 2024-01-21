بريطانيا توفر معلومات استخباراتية لإسرائيل بـ50 طلعة فوق غزة

أولى الطلعات الجوية البريطانية فوق غزة بدأت في 3 كانون الأول الماضي، وقد أجرت 3 طلعات يوم 3 كانون الثاني يناير الحالي، استمرت كل منها 6 ساعات.

أفادت صحيفة استقصائية بريطانية، أن سلاح الجو البريطاني نفذ 50 طلعة استطلاعية فوق سماء قطاع غزة لتقديم معلومات استخباراتية لإسرائيل.

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وأضافت صحيفة "دكلاسيفايد يو كيه" المتخصصة في عمل أبحاث حول عمل المؤسسات العسكرية والاستخباراتية، أن طائرات أقلعت من قاعدة أكروتيري الجوية البريطانية جنوبي إدارة قبرص الرومية، ونفذت 50 طلعة استطلاعية في سماء غزة منذ بداية كانون الأول/ديسمبر الماضي، بواقع طلعة واحدة يوميا، لتقديم معلومات استخباراتية للجيش الإسرائيلي.

وذكرت الصحيفة أن الجيش البريطاني استخدم في طلعاته الجوية طائرات من طراز "شادو آر1" المستخدمة في مجالي الاستطلاع والمراقبة.

وأوضحت أن أولى الطلعات الجوية البريطانية فوق غزة بدأت في 3 كانون الأول الماضي، وقد أجرت 3 طلعات يوم 3 كانون الثاني يناير الحالي، استمرت كل منها 6 ساعات.

وذكرت وزارة الدفاع البريطانية في بيان يوم 3 كانون الأول الماضي، أنه سيتم إجراء رحلات استطلاعية فوق غزة "لتوفير معلومات استخباراتية لإسرائيل بهدف دعم عملية إنقاذ الأسرى في غزة"، وفق زعمها.

يشار إلى أن "دكلاسيفايد يو كيه" كانت قد ذكرت في 26 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أن طائرات عسكرية أميركية وبريطانية أقلعت من قاعدة أكروتيري لمساعدة إسرائيل، وأن 33 رحلة عسكرية جوية تمت بين هذه القاعدة وتل أبيب، بينها طائرات شحن من طراز "سي 17إيه" بالفترة من 13 إلى 26 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.