ترامب يفوز بانتخابات الجمهوريين التمهيدية للسباق الرئاسي في نيوهامبشر

يشكل هذا الفوز، الثاني لترامب بعد فوزه بالانتخابات التميدية في ولاية آيوا الأسبوع الماضي، خطوة إضافية نحو انتزاع بطاقة الترشيح الحزبية للانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

فاز الرئيس السابق دونالد ترامب بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية نيوهامبشر، أمام السفيرة السابقة في الأمم المتحدة نيكي هايلي، بحسب ما أظهرت تقديرات نشرتها وسائل إعلام أميركية عديدة مساء الثلاثاء.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

ويشكل هذا الفوز، الثاني لترامب بعد فوزه بالانتخابات التميدية في ولاية آيوا الأسبوع الماضي، خطوة إضافية نحو انتزاع بطاقة الترشيح الحزبية للانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وأقرت هايلي (52 عاما) بهزيمتها أمام ترامب، لكنها أكدت مضيها في السباق حتى النهاية.

وقالت هايلي أمام حشد من أنصارها في الولاية الواقعة في شمال شرق الولايات المتحدة إن "هذا السباق لم ينته بعد"، محذرة في الوقت نفسه من أن حصول ترامب على ترشيح الحزب الجمهوري "سيعني فوز (الرئيس جو) بايدن" بولاية ثانية في الانتخابات المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وقالت إن الديموقراطيين "يعلمون أنّ ترامب هي الجمهوري الوحيد في هذا البلد الذي يستطيع جو بايدن أن يهزمه".

وفور صدور هذه التقديرات الإعلامية، اعتبرت الحملة الانتخابية للرئيس جو بايدن، أن فوز الرئيس السابق في نيوهامبشر يعني أن حصوله على ترشيح حزبه الجمهوري للانتخابات الرئاسية بات شبه مضمون.

وقالت مديرة الحملة جولي تشافيز رودريغيز، في بيان إن "نتائج الليلة تؤكد أن دونالد ترامب ضمن عمليا ترشيح الحزب الجمهوري".

ولم يسبق لأي مرشح جمهوري في تاريخ الولايات المتحدة أن فاز بالانتخابات التمهيدية في أول ولايتين ولم يحصل في النهاية على ترشيح حزبه.

بايدن: الديموقراطية والحريات الفردية "على المحك"

حذر الرئيس الأميركي جو بايدن، من أن الديموقراطية والحريات الفردية في الولايات المتحدة "على المحكّ" بعد فوز سلفه ترامب في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية نيوهامبشر.

وفي بيان أصدره بعيد فوز خصمه الجمهوري، قال الرئيس الديموقراطي الساعي للفوز بولاية ثانية إنه "من الواضح الآن أنّ دونالد ترامب سيكون المرشح الجمهوري. رسالتي إلى البلاد هي أن المخاطر لا يمكن أن تكون أكبر. ديموقراطيتنا، حرياتنا الفردية (...). اقتصادنا (...). كلها على المحك".