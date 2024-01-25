واشنطن حذرت إيران سرا من تهديد بهجوم قبل تفجيري "داعش" قرب قبر سليماني

ذكرت وسائل إعلام أميركية أن المعلومات التي تم إيصالها إلى إيران كانت محددة بشكل كاف يخولها إحباط الهجوم أو الحد من الخسائر البشرية.

قال مسؤول أميركي اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة حذرت سرا إيران من تهديد بوقوع هجوم قبل التفجيرين الانتحاريين اللذين تبناهما تنظيم "داعش" في كرمان في الثالث من كانون الثاني/يناير وأسفرا عن سقوط 89 قتيلا.

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وأوضح هذا المسؤول رافضا الكشف عن اسمه أنه قبل هذا الهجوم أرسلت الحكومة الأميركية "تحذيرا خاصا بشأن تهديد إرهابي داخل الحدود الإيرانية".

وأضاف المسؤول الأميركي "لقد اتبعت حكومة الولايات المتحدة سياسة ’واجب التحذير’ القائمة منذ فترة طويلة... نقدم هذه التحذيرات جزئيا لأننا لا نريد أن نرى أرواحا بريئة تزهق في هجمات إرهابية".

واستهدف التفجيران في الثالث من كانون الثاني/يناير حشودا كانت تحيي الذكرى السنوية الرابعة لاغتيال اللواء قاسم سليماني قرب مسجد صاحب الزمان في محافظة كرمان في جنوب إيران حيث يرقد القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري والذي قتل بضربة أميركية في العراق في كانون الثاني/يناير 2020.

وذكرت وسائل إعلام أميركية أن المعلومات التي تم إيصالها إلى إيران كانت محددة بشكل كاف يخولها إحباط الهجوم أو الحد من الخسائر البشرية.

وكان سليماني الموكل بالعمليات الخارجية في الحرس، أحد مهندسي الإستراتيجية الإيرانية في الشرق الأوسط.

ويُنسب إلى سليماني دور كبير في مواجهة تنظيم "داعش" بعد سيطرته على مساحات واسعة من العراق وسورية خلال العقد المنصرم.

وأعلن تنظيم "داعش" آنذاك مسؤوليته عن الهجوم مؤكدا عبر قنواته على تطبيق "تلغرام"، أنّ اثنين من عناصره "فجرا حزاميهما الناسفين (...) وسط تجمع كبير قرب قبر قاسم سليماني بمدينة كرمان جنوبي إيران".