البيت الأبيض: هناك إطار للتوصل إلى اتفاق تبادل أسرى آخر مع حماس

أوضح كيربي أن "المحادثات الخاصة بالرهائن كانت بناءة وهناك الكثير من العمل يجب القيام به للتوصل إلى صفقة".

قال البيت الأبيض اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة لا تريد حربا أوسع نطاقا مع إيران ولا في المنطقة؛ حسبما أفاد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، جون كيربي.

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وأضاف أن "الإدارة الأميركية تعتقد أن طائرة مسيّرة واحدة هي التي استهدفت جنودا أميركيين في الأردن مطلع الأسبوع".

وأشار إلى أن "محادثات بناءة تجري بهدف إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، ونرى أن هناك إطار عمل للتوصل لاتفاق جديد، وما زلنا نؤمن بوعد حل الدولتين".

وأوضح أن "المحادثات الخاصة بالرهائن كانت بناءة وهناك الكثير من العمل يجب القيام به للتوصل إلى صفقة".

وبينّ أن "الولايات المتحدة تعمل على الرد بالطريقة الملائمة على الهجوم بمسيرة على قاعدة في الأردن"، والذي أدى إلى مقتل 3 عسكريين أميركيين، وذلك بعدما اتهم الرئيس الأميركي، جو بايدن، فصائل مدعومة من إيران بالوقوف وراء الهجوم.

وتابع أن "الرئيس بايدن سيرد على هجوم الأحد بالطريقة الملائمة، لكننا لا نسعى إلى حرب مع إيران. لا نريد نزاعا أوسع في الشرق الأوسط".

ولفت كيربي إلى أنه "ما زلنا ندرس الخيارات المتاحة للرد. نعتقد أن مجموعة كتائب حزب الله المدعومة من إيران هي التي تقف وراء هجوم أمس في الأردن".

وختم بالقول "لا نريد استمرار هذه الهجمات غير المقبولة، وسنفعل ما يتعين علينا لحماية مصالح أمننا القومي".